Vilanova seu de la primera Fira HiTech, dedicada a l’aprofitament i l’excavació de recursos minerals

L’Escola Politècnica Superior d’Enginyeria de Manresa (EPSEM) de la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) organitza la primera edició de la Fira HiTech, que tindrà lloc el dia 3 de maig a Manresa i el dia 4 al Garraf. Es tracta d’una fira que oferirà exposicions i demostracions relacionades amb l’aprofitament dels recursos minerals a professionals i empresaris del sector, i que compta amb l’assessorament de Catalana de Perforacions, l’Institut de Mollerussa, Maxam, Montajes Rus i Promsa–Ciments Molins

L’acte inaugural tindrà lloc el 3 de maig a les 10.30 h i anirà a càrrec de Rosa Argelaguet, directora de l’EPSEM, i Bàrbara Minoves, directora de Serveis Territorials d'Empresa i Coneixement a la Catalunya Central de la Generalitat de Catalunya. La Fira HiTech té com a objectiu mostrar a professionals, empresaris i a la societat en general la tecnologia més innovadora i sostenible aplicada a la maquinària, als sistemes i processos, i als materials vinculats amb l’aprofitament dels recursos minerals i als sectors afins. La Fira HiTech, a més, vol fer ressò de la importància dels recursos minerals, un primer sector sovint desconegut però imprescindible per a la societat.

Així, a la fira hi participaran algunes de les empreses i entitats més punteres del sector, que exposaran les seves aportacions i innovacions en un seguit d’estands, on també faran demostracions. Hi participarà, per exemple, l’empresa Topcon Positioning Spain –que exposarà un làser escàner, drons i un sistema de Mobile mapping– o la companyia Atlas Copco, que presentarà un simulador de carro perforador. El simulador permet formar operadors de manera segura i eficaç, gràcies a un disseny que reprodueix l’entorn de treball de manera real. L’EPSEM —que és l’únic centre docent amb estudis universitaris en enginyeria de l’aprofitament dels recursos minerals al nord-est de la Península— també exposarà roques ornamentals per a l’arquitectura i la construcció, així com programaris específics per dissenyar, modelitzar, ventilar mines i per a talussos.

Demostracions de tecnologia puntera

Una de les demostracions més destacades és la que farà l’empresa Catalana de Perforacions el 3 de maig, de 10 h a 13.15 h, al Campus de la UPC a Manresa: mostrarà com es realitza una perforació horitzontal dirigida, una tècnica que s’utilitza per perforar carreteres urbanes i interurbanes o, fins i tot, rius. Altres activitats destacades són les que tindran lloc el 4 de maig, entre les 9 h i les 13 h, a la pedrera de ‘La Falconera’ per part de l’empresa PROMSA. Durant el matí hi haurà demostracions de màquines pesades com, per exemple, una excavació amb un tambor fresador de l’empresa Calaf Trenching o de diferents tipus de drons que volaran per la zona per cartografiar-la. L’entrada a la pedrera es podrà fer entre les 9 i les 11 h i és necessària confirmació prèvia.

La Fira HiTech conclourà a les 13 h amb un acte en el qual intervindran Esther Real, vicerectora de Transferència de Coneixement de la UPC, i Ramon Torrescasana, director d’Àrids de PROMSA. El punt i final a la trobada el posaran les empreses Maxam i Osebe S.A, amb l’execució d’una voladura —excavació mitjançant explosius— controlada electrònicament, que tindrà lloc a les 14 h.