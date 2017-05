Rentar-se les mans és un gest quotidià que ajuda a prevenir el contagi de malalties

Avui dia 5 de maig, el Consorci Sanitari del Garraf (CSG) celebra el Dia Mundial de la Higiene de Mans, impulsat per l’organització Mundial de la Salut (OMS). Aquesta jornada té la finalitat d’implicar i conscienciar tant als usuaris dels centres sanitaris com a la població en general, de què un correcte rentat de mans és la base per prevenir la transmissió d’infeccions.



Aquesta mesura no només és important dins d’un recinte sanitari sinó que també s’ha realitzar correctament en el dia a dia, ja que contínuament s’està en contacte directe amb objectes que contenen bactèries.



Segons l’Esther Moreno, infermera de control d’infecció del CSG “Per fer un bon rentat de mans és important seguir el procediment adequat: primer cal mullar-se les mans i seguidament aplicar el sabó repartit entre els palmells, els dits, els canells i les ungles. Tot aquest procés ha de durar uns 15 segons aproximadament. Després, cal esbandir les mans i eixugar-les bé, ja que així s’evita l’aparició de fongs i altres malalties de la pell. Cal recordar que és molt important inculcar aquest hàbit als infants”.



Aquest any, l’OMS ha difós l’eslògan “Lluitar contra la resistència als antibiòtics és a les vostres mans”, prioritzant la millora de les practiques d’higiene de les mans per aturar la propagació de bacteris resistents als antibiòtics i, d’aquesta manera, protegir als pacients d’infeccions que poden ser mortals.



La Higiene de mans és la mesura més efectiva i de baix cost de la que disposen els professionals sanitaris per evitar la propagació de microorganismes multiresistents i contribuir a salvar vides.