Unes polseres amb codi QR permetran contactar amb el cuidador quan una persona amb Alzheimer es perdi

Els Mossos d'Esquadra i la Federació d'Associacions de Familiars de Malalts d'Alzheimer de Catalunya (FAFAC) han creat unes polseres identificatives amb codi QR que permetran, quan una persona es perdi o es desorienti, facilitar al ciutadà o policia que la trobi les dades de contacte del cuidador. Els braçalets també contindran informació d'interès del malalt, com, per exemple, si és diabètic o possibles al·lèrgies a medicaments. És una de les accions de la campanya de proximitat i sensibilització 'Garantint la seguretat de les persones amb Alzheimer', que s'ha presentat aquest divendres. "Pensar que una persona es pot perdre i que no la podrem localitzar genera molta angoixa a les famílies i els volem donar seguretat. Hem de prevenir per protegir les persones amb Alzheimer però sense invalidar-les", ha destacat la presidenta de la FAFAC, Immaculada Fernández, en la presentació de la campanya conjunta amb Mossos d'Esquadra.