Suspès temporalment el servei al consultori de Sant Miquel per deficiències informàtiques

El CatSalut ha decidit interrompre temporalment el servei al consultori mèdic de Sant Miquel d’Olèrdola fins que no es resolgui una deficiència tècnica relacionada amb la connexió informàtica. Segons informa en una carta adreçada als veïns de Sant Miquel la regidora de salut de l’Ajuntament d’Olèrdola, Eva Ruiz, “s’han produït deficiències tècniques que impedeixen el correcte funcionament del servei informàtic del consultori mèdic de Sant Miquel d’Olèrdola, el qual depèn del CatSalut”. Aquestes deficiències poden arribar a provocar “que es trenqui la cadena de confidencialitat entre metge i pacient”.

Per aquest motiu, el CatSalut ha informat que, “mentre es resol aquesta incidència, es deixarà de prestar el servei en aquest consultori, a partir del mes de maig”. Igualment, es recorda als veïns de Sant Miquel que es poden adreçar a qualsevol consultori del municipi i fer ús del servei a domicili dels professionals, tal i com es venia fent fins ara.

Eva Ruiz assenyalava que per solucionar la deficient connexió informàtica del consultori, s’havia procedit a iniciar les gestions per a donar d’alta una nova línea de més capacitat i que garantiria els requisits de confidencialitat requerits pel Cat Salut. En iniciar aquestes gestions s’ha comprovat que no s’havia procedit a canviar l’adreça oficial del consultori de Sant Miquel i encara constava a la Generalitat que la seva ubicació era a les dependències de l’Ajuntament, on abans hi estava situat. L’Ajuntament va conèixer aquesta situació el divendres i les gestions ja s’han fet aquestes darreres hores perquè la sol·licitud de canvi d’adreça ja fos efectiva aquesta setmana.

La regidora de sanitat de l’Ajuntament recorda que des de l’Ajuntament s’estan realitzant totes les gestions possibles amb l’Institut Català de la Salut (ICS) i el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya (CatSalut), per tal de solucionar aquestes deficiències el més aviat possible. Amb tot, subratllava que la represa del servei a Sant Miquel depèn del departament.

Aquesta incidència arriba just quan el CatSalut havia començat a plantejar la possibilitat d’ampliar el servei a Sant Miquel, amb l’opció de poder disposar de servei de consulta de la doctora un dia a la setmana. Així ho apuntava amb prudència Eva Ruiz, que recorda que aquesta possible ampliació del servei encara restava per confirmar.

L’Ajuntament preveu completar la distribució de les cartes informatives a Sant Miquel aquesta setmana.