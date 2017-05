Les famílies de La Granada reclamen la construcció d'una nova escola

L'AMPA de l'escola Jacint Verdaguer de La Granada ha iniciat mobilitzacions per reclamar un nou centre educatiu, un projecte promès des de fa anys però que no es materialitza per discrepàncies entre administracions: "fins al dia d’avui, teníem la sensació que era més un problema municipal en el qual si barrejaven diferents qüestions, com la cessió dels terrenys, i la negociació entre els nostres representants politics municipals amb al departament de la Generalitat", expliquen les famílies. L’AMPA del Jacint Verdaguer ha reprès les consultes sobre l’estat actual del projecte i han rebut amb sorpresa el fet que la resposta és que "de moment no hi ha previst fer cap escola al nostre poble a curt termini i que la revisió, aprovació i excussió del projecte d’escola nova va per llarg, és a dir, estem parlant de anys vista".

Les famílies del centre expliquen que les deficiències de l'escola són nombroses: "els alumnes es veuen obligats a travessar carrers per anar al mòdul que està apartat de l’escola, fins i tot els nens de P3 han de travessar el carrer per poder practicar la classe de psicomotricitat. Hem de destacar que el centre estava pensat per acollir uns 100 alumnes, en l’actualitat estem parlant de 192 nens i nenes matriculats. Com podeu comprendre les normes de seguretat en casos d’emergència queden obsoletes totalment".

Pel que fa a l'estructura de l’edifici, les deficiències que enumera l'AMPA no són poques: "els dies de fred i pluja i de calor es pot comprovar el deteriorament del centre, i fins i tot el material es deteriora a causa de la humitat. Els wàters tenen 8 tasses han de donar servei als 200 alumnes del centre".

L'AMPA de l'escola Jacint Verdaguer reclama actuacions per desencallar el projecte i millorar el servei que es dóna als alumnes de La Granada: "l’únic que volem és el millor pels infants del nostre poble. Entenem que econòmicament són temps difícils, i que la solució no és fàcil, però tenim la sensació que si no ens movem no tindrem escola nova durant molts anys. Tothom ens omplim de paraules de com n’és d'important l’educació dels infants, que és un tema de present i també de futur…doncs ara és l’hora de demostrar si realment ens preocupa i fins a quin punt estem disposats a involucrar-nos per ells".