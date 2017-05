Cada any es diagnostiquen 479 casos nous de càncer d'ovari a Catalunya

El càncer d'ovari és el cinquè tipus de càncer més freqüent en dones a Catalunya i se'n diagnostiquen cada any 479 nous casos, cosa que suposa quasi el 3,5% de tots els tumors en dones. Es diagnostica habitualment en estadis avançats ja que els símptomes que provoca es poden confondre amb altres patologies benignes de l'abdomen. Per aquest motiu, és un càncer que pot presentar recaigudes i per això, des de l'Institut Català d'Oncologia (ICO) s'aposta pels estudis que detecten la predisposició genètica a la malaltia. El tractament sempre implica cirurgia i quimioteràpia i es calcula que més del 46% de les dones afectades sobreviuen a la malaltia cinc anys després.

L'anàlisi genètica de les pacients amb càncer d'ovari ha descobert que entre un 15 i un 20% d'aquest tipus de càncer són causats per mutacions germinals de dos gens i per tant, tenen un caràcter hereditari. Des de fa més d'un any, l'ICO realitza un estudi genètic a totes les pacients diagnosticades d'aquesta malaltia per poder identificar si tenen predisposició genètica a desenvolupar el càncer d'ovari. En els casos on es detecta aquesta predisposició, s'ofereix també l'estudi genètic a la resta de familiars.

Als familiars que tenen la mutació en els seus gens i que, per tant, poden desenvolupar un càncer d'ovari, l'ICO ofereix diferents opcions. Per una banda es poden fer controls per detectar la malaltia de forma precoç o realitzar-se una extirpació d'ovaris i trompes de manera preventiva. En funció de la mutació, també es pot valorar la possibilitat de realitzar una mastectomia o histerectomia, per evitar que puguin arribar a desenvolupar un càncer. És el que s'anomena cirurgia profilàctica, ja que amb l'extirpació es redueixen al màxim les possibilitats de desenvolupar un càncer.

Aquest dilluns se celebra el Dia Mundial del Càncer d'Ovari.