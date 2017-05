Èxit de venda de les cooperatives escolars del programa de cultura emprenedora a Vilafranca

Dissabte, la rambla de Sant Francesc va acollir, una edició més, les parades per a la venda de productes de les cooperatives de les escoles que han participat del programa CUEME, cultura emprenedora a l’escola.



Amb aquesta ja són 5 les edicions d’un projecte transversal i consolidat, organitzat pel servei de Promoció Econòmica de l’Ajuntament de Vilafranca, i que busca el seu públic en l’alumnat de les escoles, amb l’objectiu, segons el regidor de l’àrea, Joan Manel Montfort, “de difondre els valors de l’emprenedoria i el cooperativisme, valors molt importants com el treball en equip, el sacrifici, la creativitat, la comunicació, la solidaritat, entre d’altres”. Cal recordar que una part del percentatge de venda d’aquests productes va destinada a una causa solidària, sent l’escola qui tria l’entitat receptora.



Durant l’acte de lliurament de reconeixement a les escoles participants: Pau Boada, Montagut, Vedruna-Sant Elies i Sant Josep, el tinent d’alcalde de l’àrea de serveis a les persones i promoció social, Ramon Zaballa, va agrair “la participació de més de 180 alumnes, que han treballat durant tots aquests mesos en equip, i han sabut demostrar, un any més, que integren amb molta facilitat els valors del cooperativisme.”



També es va anunciar que en la propera edició s’afegeix una nova escola, el Baltà Elias, que hi participarà amb dos grups més. El regidor Joan Manel Montfort, va destacar que “després de 5 edicions podem dir que estem molt satisfets, i volem agrair l’esforç addicional que fan el professorat i les direccions de les escoles que hi participen.”