La Verema Solidària finançarà projectes d’inclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual

Verema Solidària, la iniciativa que uneix territori, vi i responsabilitat social per captar recursos per a entitats que combaten la pobresa i l’exclusió social, ha presentat avui la campanya 2017, anunciant els projectes guanyadors dels segons Premis Verema Solidària i els cellers que coorganitzaran aquest any la verema.

Construint oportunitats, de la Fundació Síndrome de Down de Girona i comarques Astrid-21, amb seu a la ciutat de Girona, i SENECTUS, un programa d’envelliment per a persones amb discapacitat intel·lectual del Centre ocupacional Mas Albornà, de Vilafranca del Penedès, han estat els projectes seleccionats pel jurat de la segona convocatòria dels premis Verema Solidària. Les dues entitats seran beneficiàries de la campanya de micromecenatge i de l’acció col·lectiva de verema que es durà a terme el proper mes de setembre en dos cellers del Penedès i dos més de l’Empordà.

La campanya de 2017 s’ha fixat com a objectiu reunir 18.000 euros, dels quals el 80% es destinaran a finançar les dues entitats socials que han estat seleccionades als Premis Verema Solidària i a formació en captació de fons per a entitats socials del Penedès i el Garraf, com l’any anterior, i també de l’Empordà i del Gironès, que són les regions que enguany s’han sumat a la iniciativa. La resta dels recursos recaptats cobrirà costos d’estructura i de la plataforma de micromecenatge Goteo. L’aportació econòmica a les entitats socials els permetrà dotar-se de recursos per finançar programes que eviten l’exclusió social de persones amb discapacitat intel·lectual.

Per una banda, Mas Albornà (www.masalborna.org) podrà desplegar SENECTUS, el programa d’envelliment del seu centre ocupacional als 16 usuaris d’entre 45 i 69 anys que es troben en aquest procés, oferint-los activitats d’acord amb els seus interessos i necessitats. Aquest tipus de servei no està previst ni contemplat per l’administració ni per cap altra empresa i/o entitat. Les activitats centrals del programa són el desenvolupament de tallers de reminiscència, manualitats i tallers terapèutics, i activitats lúdiques, algunes de les quals en contacte amb persones del mateix sector (centres ocupacionals) o grups d’edats similars (casals de gent gran, per exemple).

Per altra banda, Fundació Astrid-21 (http://fundacioastrid.org) destinarà els fons de la Verema Solidària 2017 a dissenyar i dur a terme itineraris d’inserció laboral individualitzats per a joves amb discapacitat intel·lectual amb síndrome de Down, el que augmentarà les seves habilitats de recerca de feina i la seva inserció sociolaboral a l'empresa ordinària. Es preveu atendre un total de 20-25 joves amb discapacitat intel·lectual a la seu de la Fundació Astrid 21, a Girona, que dóna cobertura a usuaris de l’Alt i Baix Empordà i del Gironès. Amb la formació i suport adequats, els joves podran madurar i inserir-se sòcio-laboralment amb èxit, com qualsevol altra persona.

Un 19% dels catalans viu en condicions de pobresa

Segons dades de l’Institut Català d’Estadística (Idescat), el 19% de la població de Catalunya viu sota el llindar de la pobresa i hi ha 98.600 llars que no tenen ingressos de cap tipus. Igualment, un altre 19% de la població es troba en risc de pobresa. Aquesta situació és encara més problemàtica entre els més joves, atès que 349.000 menors de 16 anys – més del 28% de la població menor de 16 anys - viuen en risc de pobresa. Quan arriben a l’edat laboral, les expectatives no milloren: un 32% de les persones d’entre 16 i 24 anys estan en situació d’atur a Catalunya, segons fonts de l’Idescat referides al primer trimestre de 2017. La taxa estatal és, segons l’Instituto Nacional de Estadística (INE) del 44,66% per al mateix grup d’edat.

En aquest context, hi ha col·lectius que veuen especialment limitades les seves oportunitats i un dels segments són les persones amb discapacitats. Només un de cada quatre està treballant, segons dades de l’Odismet (Observatori sobre discapacitat i mercat del Treball a Espanya). L’estadística indica també que la formació és clau per a la inserció laboral. Actualment, la seva ocupació es concentra en el desenvolupament de feines al sector serveis i en ocupacions elementals (neteja, consergeria, peó de fàbrica, etc.) on reben sous un 17,1% més baixos que els de la resta de la població.

La verema solidària es multiplica al Penedès i a l’Empordà

En aquesta segona edició, Verema Solidària creix i passa d’organitzar una única verema al Penedès a fer-ne quatre, dues al Penedès i dues en un nou àmbit geogràfic, la DO Empordà. Els quatre cellers que prenen el relleu de Finca Parera, el celler que va obrir camí coorganitzant la primera Verema Solidària, són:

- Dissabte 2 de setembre, Celler La Vinyeta, Mollet de Peralada, Alt Empordà.

- Dissabte, 16 de setembre a Celler Credo, Sant Sadurní d’Anoia, Penedès.

- Diumenge, 17 de setembre al Celler Raventós i Blanc, Sant Sadurní d’Anoia, Penedès.

- Dissabte, 29 de setembre, Celler Cooperatiu d’Espolla, Espolla, Alt Empordà

Els quatre cellers comparteixen valors i maneres de fer alineades amb els objectius de Verema Solidària, que vol posar en valor la cultura del vi i del terrer mitjançant una activitat plena de responsabilitat social i compromís i d’una acció agrícola com és la verema, com a eina de solidaritat i sensibilització