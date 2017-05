Celíacs de Catalunya alerta que la moda de la dieta sense gluten posa en perill els intolerants

Des que el 2014 va entrar en vigor el reglament per a etiquetar els al·lèrgens dels productes alimentaris i per tant, també en els restaurants i locals, s'ha detectat un 30% més d'oferta gastronòmica ''sense gluten''. Tot i això, des de Celíacs de Catalunya, es recalca que només un 3% és oferta apta per a celíacs ja que els restauradors no tenen en compte el procés d'elaboració sinó només el gluten de la matèria primera, obviant la contaminació encreuada. Des de l'associació atribueix el fet a la moda de les dietes ''sense gluten'' que segueix cada vegada més població i per això denuncia que s'està ''banalitzant'' un problema digestiu que segons el Departament de Salut, afecta 1 de cada 204 catalans.

En dos anys, les queixes de celíacs o sensibles al gluten que s'han intoxicat en locals i restaurants ha crescut un 600% segons l'associació Celíacs de Catalunya. És conseqüència, segons han explicat en una roda de premsa aquest dimarts, de la moda de les dietes sense gluten i de l'aplicació del reglament europeu que obliga a declarar els al·lèrgens dels aliments. La presidenta de l'associació, Olga Cuesta, ha detallat que els restauradors només indiquen si el producte en origen, la matèria prima, conte gluten però no té en compte la possibilitat que es produeixi ''contaminació encreuada'' amb traces d'altres aliments que hagin entrat en contacte durant la manipulació i el procés de cuina.

Per Cuesta, els restauradors volen poder penjar el cartell de ''sense gluten'' i les dades ho demostren ja que en dos anys, els establiments amb aquesta etiqueta han crescut un 30%, però tot i això, els plats que ofereixen no són ''aptes per a celíacs'' a causa d'aquesta contaminació. Segons l'associació, que ofereix de manera gratuïta els certificats a aquests locals, només un 3% de l'oferta gastronòmica de Catalunya és segura per als intolerants al gluten, un percentatge que s'ha anat mantenint els darrers anys.

Des de Celíacs de Catalunya es xifra en un 40% els celíacs o sensibles al gluten que transgredeixen la seva dieta i un 70% ho fa de manera involuntària ingerint productes suposadament aptes per a la seva alimentació però que finalment contenen més quantitat de gluten de la que el seu cosa pot assimilar. Per aquest motiu, l'associació comença la campanya #lestracescompten amb l'objectiu de conscienciar a la població en general, de la importància de seguir estrictament una dieta si és necessari.

En aquest sentit, per Cuesta la ''moda'' de les dietes sense gluten els ha perjudicat perquè ''ha banalitzat'' el problema digestiu que pateixen. Creu que aquesta tendència fa que no es compleixin els requisits de seguretat perquè les persones no intolerants no tenen conseqüències si ingereixen petites quantitats de gluten.

L'auge d'aquesta moda es demostra, segons la presidenta del Col·legi de Dietistes-Nutricionistes de Catalunya (CODINUCAT); Nancy Babio, en el creixement d'un 28% dels productes ''sense gluten''. Babio però, ha recordat però ue el gluten no és perjudicial per a les persones que no pateixen celiaquia i que consumir aquests productes sense gluten implica seguir una dieta alta en processats i per tant, alta en sucres, sals i greixos saturats. Per aquest motiu, ha volgut desmentir que les dietes sense gluten siguin més ''saludables'' tal com es creu en alguns àmbits. Per això, Babio ha volgut defensar la tasca dels dietistes i nutricionistes a l'hora de recomanar una dieta restrictiva.

En una mateixa línia s'ha pronunciat la sots directora general de Promoció de la salut del Departament, Carmen Cabezas, que ha insistit en la necessitat d'acudir als professionals sanitaris si es tenen problemes digestius per tal que sigui el metge qui pugui diagnosticar aquesta malaltia, però ha reconegut que està infradiagnosticada o diagnosticada massa tard. Per Cabezas, cal formació també en els metges perquè prenguin més en consideració aquesta patologia ja que el diagnòstic precoç evita complicacions i patiment als malalts. Cabezas ha explicat que a Catalunya la celiaquia afecta 1 de cada 204 persones

Ajudes de l'administració

L'associació Celíacs de Catalunya, en el marc del Dia Internacional de la Celiaquia, que es commemorarà el 21 de maig, reivindica més ajudes de l'administració per compensar el sobrecost, del 315%, que suposa seguir una dieta sense gluten. Celíacs de Catalunya considera que el malalt celíac paga íntegrament el tractament per a la seva malaltia, que són els productes sense gluten, i per això creu que és un greuge comparatiu. Des de Celíacs de Catalunya estan oberts a diferents formes de bonificacions, subvencions o desgravacions, seguint l'exemple d'alguns països europeus, que puguin compensar l'esforç econòmic d'uns 1.100 euros anuals a la cistella bàsica de la compra.