Detinguts dos joves de 19 i 20 anys per robar a cops de puny a dos menors, a Vilanova

La policia local de Vilanova va detenir dissabte al matí dos joves de 19 i 20 anys com a presumptes autors d'un robatori amb violència. Els fets es remunten a la matinada anterior, quan una patrulla d'agents va sorprendre uns nois que, en veure'ls, van sortir corrent per carrer del Vapor llençant una bossa a terra, dins la qual hi havia un telèfon mòbil.

Poc després, els agents van localitzar les víctimes a la plaça de les Neus. Es tracta de dos menors d'edat a qui els presumptes autors del robatori els havien agredit a cops de puny per prendre'ls les seves pertinences. Confirmada la descripció dels autors del delicte, se'ls va localitzar i detenir dissabte al matí prop del Mercat del Centre.