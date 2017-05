Detenen un vilafranquí que circulava begut i drogat i que va provocar un xoc frontal a la C-55

Els Mossos d'Esquadra han detingut un home, de 51 anys i veí de Vilafranca del Penedès, com a presumpte autor d'un delicte de lesions per imprudència greu, per conducció temerària i per conduir sota els efectes de l'alcohol i les drogues. Els fets van tenir lloc el passat 9 de maig, quan un vehicle va tenir un accident a l'interior de Manresa. El responsable de l'accident va fugir malgrat haver fet malbé la part posterior del vehicle. Més tard, diversos conductors van informar la policia que un vehicle circulava de manera temerària per la C-55 en sentit Solsona i feien referència al desperfecte del vehicle. Quan la policia estava muntant un dispositiu per mirar d'aturar-lo, van rebre l'avís d'un accident frontal a la mateixa carretera, a l'alçada de Sant Mateu de Bages. Els dos conductors, entre els quals hi havia el fugitiu, van donar positiu en el control d'alcoholèmia. Tot dos van haver de ser traslladats a l'hospital en estat greu.

El conductor del vehicle fugitiu va donar 0,65 mg/litre en alcohol i positiu en cocaïna, motiu pel qual va quedar detingut per conduir sota la influència d'alcohol i drogues, conducció temerària i lesions per imprudència greu. L'home, que no tenia antecedents policials, ha quedat en llibertat després de passar, aquest dijous, a disposició del jutjat en funcions de guàrdia de Manresa.

L'altre conductor implicat va donar 0,35 mg/l en alcoholèmia i, per aquest motiu, va quedar denunciat administrativament.