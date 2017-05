Alumnes de l’Escola d’Aeronàutica de Vilanova comencen pràctiques a Iberia

Dos alumnes de l'Escola de Formació Aeronàutica de VNG, l'EFAV, han començat les seves pràctiques en empresa a Iberia, al Prat de Llobregat. D'aquesta manera es confirma la bona connexió entre l'escola de formació vilanovina i les empreses del sector aeronàutic, que confien en la formació impartida per l'EFAV. Els alumnes Felip Solivellas i Aitor González realitzaran, durant tres mesos, tasques de manteniment de tot tipus d'aeronaus com ara l'Airbus A320, rodejats d'un gran equip de professionals.

L'Escola de Formació Aeronàutica imparteix formació en tècnic de manteniment d'aeronaus, amb una titulació reconeguda i homologada en l'àmbit estatal i europeu. Destaca l'alt grau d'inserció laboral dels alumnes, que és pràcticament del 100%.

L'EFAV va ser present també fa alguns dies a la fira Aerosport, a Igualada, a través d'un estand d'un dels instructors externs del centre que forma part de l'equip docent. Durant la jornada van coincidir l'actual promoció d'alumnes amb diferents promocions que han passat per l'escola, com ara Marc Carreras, actual gerent de l'empresa MC Avionics (promoció 1988), Jordi Llorach, actual gerent de l'empresa TLSPAIN i instructor de l'EFAV (promoció 1992), Omar Bolivar, tècnic de manteniment d'aeronaus B1.2 (promoció 2006), Xavier Elias, tècnic de manteniment d'aeronaus B1.2 (promoció 2007), Jordi Figueras, actual estudiant TMA B1.1 i voluntari per la posada a punt dels ultralleugers de l'empresa TLSPAIN (promoció 2015) i Jordi Loren i Ferran Carreras, estudiants TMA B1.1 (promoció 2016)

Dissabte, a més, l'escola aeronàutica vilanovina va fer una nova jornada de portes obertes, per donar a conèixer la seva formació, els seus mètodes de treball i les seves instal·lacions a les persones interessades.