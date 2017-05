Sitges recapta uns 10.000 euros per als programes de millora dels infants amb càncer

Sitges s'ha bolcat solidàriament pels nens i adolescents afectats pel càncer en la darrera edició del Posa't la gorra, celebrat aquest diumenge a la Fragata. La venda de 1.400 gorres solidàries, entre d'altres productes, va permetre una recapta de prop de 10.000 euros que seran destinats als programes de millora de la qualitat de vida dels infants afectats per aquesta malaltia de l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya AFANOC situada a la Casa dels Xuklis.

El Posa't la gorra va comptar amb l'actuació de mags, cor de gospel i la realització d'un 'mannequin challenge', o repte del maniquí on un grup de persones immòbils són grabades amb una càmera de vídeo en moviment, i on va participar el públic; balls del folklore de Sitges, com el de Panderetes i Capgrossos; i una representació del Festival de Cinema. A més, va comptar amb una actuació de batucada, la conducció de la televisiva Alejandra Castelló i la lectura del manifest.



Posa't la gorra a Sitges és un acte lúdic i festiu organitzat per l’Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya AFANOC i Dentprive amb la col·laboració de l'Ajuntament de Sitges, que serveix per donar a conèixer el càncer infantil i per ajudar a pal·liar les necessitats que es generen a partir del diagnòstic tant per als malalts com a les seves famílies.

Els diners recollits de la venda de les gorres es destinen a la millora de la qualitat de vida dels infants afectats per aquesta malaltia, amb suport psicosocial i amb el manteniment de La Casa dels Xuklis, una casa d'acollida per a les famílies que s'han de desplaçar de les seves localitats per rebre tractament als hospitals de referència.