La Partisana 2017 declararà Vilanova "Ciutat feminista"

Inspirades en el concepte partigiana, que vol dir «la qui pren partit» en italià, el col·lectiu Bullanga feminista reivindicarà la lluita feminista a Vilanova i la Geltrú a la segona edició de La Partisana. La festa guerrillera arribarà els propers dies 19 i 20 de maig amb un programa d’activitats plantejades des de la necessitat d’un lleure amb perspectiva feminista per a la transformació social des de la diversitat. Les activitats són obertes a tothom amb la voluntat de difondre, des de l’oci, que el feminisme és el moviment que actua per a la igualtat entre les persones.

El tret de sortida serà aquest divendres, 19 de maig, a les 19:30 h, a la porta del Casal de Dones de VNG (c/Sant Pau, 13) amb el «Petxinassu». Des del balcó, la pregonera –no identificada- declararà Vilanova ciutat feminista a través del «Manifest d’Alliberament Feminista». A continuació, la Tutu’s Band, serà la txaranga de dones que acompanyarà la ruta de la cercaentitats que anirà pels carrers fent parada a entitats camarades de la festa. El recorregut serà de 20h a 22h i passarà per les seus de La Unió, Bordegassos, Ateneu vilanoví, Can Pistraus i Casal Popular de Vilanova (plaça Enric Ricard). La cercaentitats és oberta a tothom, només es demana portar algun motiu de color violeta. A partir de les 00.00h, La Partisana es traslladarà al Bar Itàlia. Fins les 03.00h, el local acollirà la Nit Partisana amb PD Reyes Torío i PD Salem.

L’endemà, dissabte, 20 de maig, la plaça de l’Assumpció, a la Geltrú, serà el centre neuràlgic de la festa. A partir de les 12h, Susanna Garcia-Prieto serà la contacontes rebel, una activitat pensada especialment per la canalla. A les 13h, la cantant, lletrista, compositora i vocal coach vilanovina Xesca Fort interpretarà algunes peces del seu nou àlbum «Canción desnuda» (2017), acompanyada del pianista Maurici Grau, al vermut-concert de batalla. Durant l’acte es farà el sorteig de dos lots La Partisana (bossa, samarreta i llibre) entre els i les participants que hagin comprat bons de resistència (5€), que es podran adquirir a la mateixa plaça, i que serveixen per finançar l’esdeveniment. A partir de les 14h, es farà un dinar popular de trinxera amb sobretaula clandestina, on s’ha convidat a col·lectius feministes locals i del Penedès per teixir complicitats territorials (Casal de Dones de VNG, Lluna de foc, La Frontissa, Coordinadora Feminista del Penedès, Xarxa Feminista de Ribes, La Ruda del Vendrell i Assemblea Feminista de Subirats).

A les 16.30h s’iniciaran dos tallers simultanis, gratuïts i oberts a la participació mixta: un de teatre fòrum amb La Guitza i l’altre, de creació de Femme fanzines amb Noelia Rueda. Les places al dinar i als tallers són limitades, pel que la inscripció prèvia és necessària al formulari de l’enllaç: https://goo.gl/forms/xf1NBrtIu8DIsKQr2.

Els monòlegs de la vagina del grup de teatre Les Inconyables, sorgit del Casal de Dones de VNG, serà l’espectacle que tancarà La Partisana 2017, al peu de les escales del Castell de la Geltrú. Durant tota la jornada hi haurà exposada una mostra de femezines d’il·lustradores i una parada amb venda de merxandatge per contribuir al finançament del projecte. Tota la informació i vídeos de crida a la festa es troben al Facebook de Bullanga feminista i a festalapartisana@gmail.com.