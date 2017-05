Ensenyament publica el protocol contra l'assetjament als alumnes LGTBI

El Departament d'Ensenyament ha publicat, coincidint amb el Dia Internacional contra la Homofòbia, Transfòbia i Bifòbia, el protocol específic per a la lluita contra l’assetjament escolar a l’alumnat LGTBI –lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals-. Aquest document està publicat a l’XTEC, la xarxa telemàtica de Catalunya, i s’ha generat a instàncies del Parlament de Catalunya. El protocol està a disposició de tots els centres educatius i recull les diferents actuacions d’Ensenyament en aquest àmbit. Així, el Departament ha indicat que aquest protocol és una eina per prevenir, detectar i intervenir enfront situacions d’assetjament als alumnes per motius d’orientació afectiva sexual o identitat de gènere.

Segons el Departament, es vol sensibilitzar els docents, centres educatius, famílies i alumnat sobre les conductes assetjadores i en la importància d’educar en la gestió positiva dels conflictes. També es dona especial importància a la prevenció com a mesura per evitar conflictes futurs.

El protocol estableix quins són els conductes i els circuits de coordinació entre els diferents actors de la comunitat educativa, i alhora aporta elements per detectar conductes d’assetjament i saber com actuar per evitar la vulneració dels drets de l’alumnat LGTBI. Per exemple, s’estableixen els elements que poden indicar situacions d’assetjament, com ara baixa autoestima, disminució del rendiment escolar o canvi de comportament diari. També s’inclouen orientacions en cas d’haver de tractar el tema amb el grup classe o amb les famílies.

Altres eines de tractament de la diversitat de gènere i orientació sexual

El Departament apunta també que disposa de recursos i materials per tractar sobre la diversitat de gènere i orientació sexual. És el cas del model d’atenció a infants i adolescents transgènere o intersexuals en els centres educatius, document que recull les actuacions a realitzar en els centres educatius per garantir que aquests constitueixen un entorn amable on viure la diversitat d'identitat de gènere.

Altres materials disponibles per al professorat, en aquest cas del cicle formatiu de grau superior d’Educació Infantil és 'Pam a pam Coeduquem', un quadern pedagògic per treballar la coeducació i la diversitat afectiva i sexual. Ensenyament també incideix en la família i l’entorn escolar, a través del web Escola i Família, on es faciliten orientacions i recursos per treballar des de la família els estereotips de gènere i la diversitat sexual i de gènere. El Departament destaca que desenvolupa aquestes i d’altres actuacions basades en el concepte d’escola inclusiva, en la coeducació, en la igualtat de drets, en l’equitat, en els valors i en el respecte a la diferència, com a eix fonamental que garanteix la convivència en els centres educatius.