La policia de Vilafranca inspecciona establiments públics que poden originar molèsties als veïns

La Policia Local de Vilafranca ha iniciat una campanya per inspeccionar aquells establiments que puguin generar molèsties al veïnat per incompliment de la normativa en matèria de civisme i convivència ciutadana, ateses les queixes veïnals originades per les infraccions a la normativa per part dels responsables dels locals que treballen especialment en horaris nocturns.

En aquest sentit, la Policia Local, durant els mesos de maig i juny, efectuarà aquestes inspeccions, que també aniran adreçades al control del compliment dels horaris de les terrasses.

La Policia Local aprofitarà aquestes inspeccions per lliurar un full on es recorda al responsable de l’establiment dels deures que s’assenyalen a l’article 38 de l’Ordenança de Civisme i Convivència Ciutadana referent a les seves obligacions per vetllar per l’ordre públic i el descans veïnal fins i tot pels seus clients que es trobin fora del local.