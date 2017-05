Trànsit avala que els conductors reincidents hagin d'anar al metge perquè al darrere hi ha un problema d'"addiccions"

La directora del Servei Català de Trànsit (SCT), Eugenia Doménech, considera que les noves mesures que la Direcció General de Trànsit (DGT) va anunciar aquesta setmana van en la "bona direcció" per abordar d'"una manera diferent" el problema dels conductors reincidents, especialment en el consum d'alcohol, i assenyala que "ara han d'estudiar com posar-les en marxa perquè la seva aplicació sigui efectiva i amb totes les garanties". En una entrevista a l'ACN, Doménech afirma que "recuperar punts, per després tornar-los a perdre i repetir el curs" no dona resultats en els reincidents en consum d'alcohol i drogues al volant, perquè al darrere hi ha un problema d'"addiccions i malalties". La DGT va anunciar que suspendria la vigència del carnet dels reincidents -que acumulin més d'una sanció per consum d'alcohol i drogues en menys de dos anys- per la falta d'aptituds psicofísiques i que, a més, haurien d'anar al metge.

Doménech recorda que, quan el permís per punts va complir deu anys el juliol passat, des del Servei Català de Trànsit van posar sobre la taula la necessitat de repensar les mesures que s'havien d'aplicar contra els conductors reincidents, després de comprovar que en aquests casos els cursos de sensibilització per recuperar punts no estaven sent efectius.

De fet, la directora del SCT ja va admetre en una entrevista a l'ACN l'abril de l'any passat que el permís per punts no funcionava per reduir aquest grup i va apostar per analitzar el perfil d'aquests conductors i implementar "mesures més efectives". Trànsit també és partidari d'instal·lar al vehicle un 'alcolock', un sistema que impedeix arrancar si el conductor ha begut, entre altres propostes.

La directora de Trànsit assenyala que ara és el torn de treballar conjuntament entre les administracions per decidir com s'apliquen les mesures anunciades per suspendre el permís i fer intervenir els metges. Un dels aspectes que cal estudiar, per exemple, és la coordinació amb les autoritats sanitàries per derivar-los els conductors reincidents.

Aquestes propostes de la DGT formen part d'una bateria de mesures anunciades després que, el diumenge 7 de maig, una conductora èbria, drogada i amb el carnet retirat envestís un grup de ciclistes a la localitat valenciana d'Oliva. Van morir tres ciclistes; dos d'ells després de l'atropellament i un altre, uns dies més tard per les ferides. La setmana següent, una conductora èbria va atropellar un grup de sis ciclistes que circulava per la carretera T-704, en el terme municipal de Riudoms (Baix Camp), i en va deixar un de ferit greu. La dona quadruplicava la taxa màxima d'alcohol que li era permesa.

Segons un estudi elaborat per la Càtedra d’Educació i Formació Viària de la UAB, un 50% dels conductors que han perdut el carnet no tornen a infringir les normes de circulació durant els dos anys següents. De la meitat restant que sí que reincideixen, un 50% ho fa però sense que la infracció suposi pèrdua de punts. Un 23% (de la meitat reincident), en canvi, reincideixen perdent punts i fins i tot, de nou, el permís de conduir.

D'altra banda, el 31% dels conductors que van morir en accident de trànsit el 2016 havia begut, consumit drogues o pres psicofàrmacs que afectaven la percepció del risc; un percentatge que es manté molt elevat i que el 2015 es va disparar fins al 49% (35,5% el 2011; 36,8% el 2012; 41,9% el 2013 i 34,9% el 2014).