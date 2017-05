Neàpolis acull la #JIT Jornada d’Innovació TIC en el sector del Turisme

L'Agència Pública d'Innovació, Neàpolis, acollirà el dimarts, dia 6 de juny la #JIT, una jornada de treball sobre innovació TIC en el sector del Turisme. L'esdeveniment convocat pel Cercle Tecnològic de Catalunya i la Diputació de Barcelona té com a objectiu contribuir a potenciar i consolidar la implementació de processos d'innovació tecnològica en les empreses del sector turístic.

L'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras serà l'encarregada d'inaugurar oficialment aquesta sessió de treball. L'acompanyarà en l'acte d'obertura Jordi William Carnes, president del Cercle Tecnològic de Catalunya i el doctor Josep Antoni Donaire, geògraf i professor de la Facultat de Turisme de la UdG., que serà l'encarregat d'oferir la conferència inaugural.

El Cercle Tecnològic de Catalunya, CTecno, és una fundació privada integrada per professionals i empreses de l'entorn TIC. El seu objectiu és detectar i promoure el desenvolupament de les oportunitats de negoci entre els professionals del sector de les Tecnologies de la Informació i la Comunicació. Actua com a grup d'interès i generador d'opinió en l'àmbit de les TIC aplicades a qualsevol dels sectors econòmics. Per fer-ho convoca periòdicament sessions de treball prospectiu com aquesta coorganitzada amb la Diputació de Barcelona per crear entorns de treball i de reflexió.

La Jornada sobre la innovació TIC en el sector turisme #JIT #Vilanova ha programat la participació d'algunes de les iniciatives d'empreses emergents locals que són referent en l'aplicació de les TIC al sector i alguna de les quals te la seva base a Neàpolis o a la ciutat, com és el cas de Turismo vivencial o RocRoi Adventure Center.

Després de la benvinguda institucional i la conferència de Josep Antoni Donaire és previst celebrar una taula rodona a la qual és previst participaran Joan Manuel Gallego, gerent de l'Estació Nàutica de Vilanova; Lluís Rabaneda, CEO de RocRoi Adventure Center ; David Andreu, project manager a ADQA Anxanet; Jimmy Pons, innovation maker a Bluebay Resorts; Carlos Cuffi, programme director Digital Transformation a Mobile World Capital Barcelona i Antonio Martín, CEO de Turismo Vivencial

La cloenda de l'acte estarà a càrrec del vicepresident del Cercle Tecnològic de Catalunya, @CTecno, Joan Ramon Barrera i del president de la Federació Empresarial del Gran Penedès, Martí Sistané.

Per participar en la jornada de treball cal inscriure's prèviament en aquest enllaç, és gratuït. Per aquells que no puguin desplaçar-se físicament és previst també retransmetre la jornada en streaming per la qual cosa s'ha previst també l'opció d'inscriure's en aquesta modalitat per poder seguir l'acte de forma remota. Cal indicar-ho en el formulari d'inscripcions i l'organització farà arribar les instruccions de connexió 24 hores abans de l'acte.