530 alumnes de primària de Vilanova participen en la cloenda del projecte 'Cultura Emprenedora'

530 nens i nenes de primària de 9 escoles vilanovines han participat aquest dimarts en l'acte de cloenda del projecte Cultura Emprenedora. Una iniciativa, que impulsa l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú a través del Servei d'Educació de l'IMET, amb l'objectiu fomentar l'emprenedoria entre l'alumnat de primària dels centres educatius de la ciutat amb una metodologia activa on s'hi impliquen professorat, alumnes i responsables tècnics i col·laboradors del projecte.

En un acte celebrat a l'Auditori Eduard Toldrà de VNG, i en presència de l'alcaldessa de Vilanova i la Geltrú, Neus Lloveras, del regidor d'Educació i Ocupació, Joan Martorell, i de la regidora d'Economia, Hisenda, Seguretat, Recursos Humans i TIC, Glòria Garcia, l'alumnat han compartit amb la resta de nens i nenes la feina realitzada a l'aula, així com els objectius del seu treball, que es va materialitzar en la 8a edició del Mercat de Joves Emprenedors, celebrat el 10 de maig.

Els assistents han rebut les felicitacions dels representants del consistori vilanoví per la tasca realitzada. En aquest sentit, el regidor Joan Martorell ha dit guardar com un tresor al seu despatx els diferents productes que va comprar al mercat, perquè més enllà de l'objecte "el que vaig comprar va ser il·lusió, alegria i ganes d'aprendre a fer coses noves" Martorell també ha dit que espera que els nens i nenes hagin après "a discutir amablement perquè d'això sempre en surten acords, i que pensar, aprendre i posar-se d'acord sempre és sempre un exercici molt positiu."

Per la seva banda, l'alcaldessa de la ciutat ha destacat la importància de tenir iniciativa i de ser creatius "Aquest projecte és un bon aprenentatge per engegar coses que us poden servir al llarg de la vostra vida. L'esforç, el treball en equip, la imaginació i el fet de saber aprendre dels altres, són valors que no heu de perdre mai". Lloveras, igual que el regidor Martorell, també ha destacat el valor de la tolerància i d'acceptar a tothom independentment de com vesteixi, de l'idioma que parli, o de les creences que tingui, per aconseguir que ningú se senti exclòs.

Per últim, la regidora Glòria Garcia va encoratjar a tots els assistents a continuar amb aquesta passió que li posen a la feina "Un emprenedor necessita posar molta passió en allò que fa perquè realment sigui un èxit i arribar on un desitja, i per això és tan important el que vosaltres heu fet."

El projecte Cultura emprenedora ha consistit en 13 tallers d'emprenedoria, 14 de creativitat i 9 de publicitat. A més, han incrementat la seva activitat al blog, que ha registrat 53 entrades noves, i ja compte amb més de 24 mil visites.