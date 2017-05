Atropellen un home de 77 anys en un pas de vianants, a Vilanova

Un home de 77 anys ha estat atropellat a Vilanova i la Geltrú quan creuava un pas de vianants. Segons ha informat la policia local, els fets van tenir lloc dijous passat a dos quarts de vuit del matí, a la ronda Ibèrica, cantonada amb la rambla Arnau de Vilanova. Segons els primers indicis l'home, de 77 anys, va ser atropellat quan creuava un pas de vianants per la conductora d'un vehicle, que diu va quedar enlluernada pel sol i no es va adonar de la presència de l'ancià. L'home va ser traslladat a l'hospital de Sant Camil per una ferida sagnant a l'orella.