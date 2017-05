La taxa de risc de pobresa augmenta dues dècimes durant el 2016 i se situa en el 19,2%

La taxa de risc de pobresa va pujar dues dècimes en el transcurs de l'any passat respecte el 2015 i es va situar en el 19,2%, segons l''Enquesta de condicions de vida' de l'Institut d'Estadística de Catalunya, que també conclou que aquesta estabilitat no es trasllada a tots els grups d'edat, ja que si bé entre els menors de 16 anys es millora la taxa de risc de pobresa en 3,9 punts percentuals (24%), la dels majors de 65 anys l'empitjoren en 2,9 punts (15%) i la franja de 16 a 64 anys en el 19%. D'altra banda, el 60,9% de les llars catalanes reben almenys una prestació social, 1,7 punts percentuals menys que el 2015. Així, el nombre de llars que han rebut prestacions per vellesa o supervivència és un 57,7%, mentre que les que han rebut alguna prestació d'atur són un 38,2%. Finalment, un 23,7% de les llars han estat beneficiàries d'alguna de la resta de subsidis i prestacions.

Segons la composició de la llar, les que tenen fills dependents són les que tenen les taxes més elevades de risc de pobresa, amb un 23%, tot i que és un 2,1% inferior respecte l'any anterior. Dins d'aquest grup, la taxa més elevada és la de les llars d'un adult amb un o més fills dependents (40,4%). Pel que fa el risc de pobresa de les llars sense fills dependents se situa en el 14,9%, 2,4 punts més que al 2015.

En l'enquesta corresponent al 2016, s'incorporen aspectes específics de la població en risc d'exclusió social i, com a resultat, es conclou que el 6,5% de les llars catalanes declaren haver demanat ajuda a familiars i amics (4,4%), a entitats privades o religioses (1%) o a ajuda tant a familiar i amics com a entitats (1,1%). En aquest sentit, la propensió a demanar ajuda és superior a les llars d'una sola persona (10,9%) i de més de 5 membres (15,3%). També afecta més les dones (7,2%) que els homes (5,1%) i els menors de 16 anys (7,9%) que els majors de 65 (3,3%).

Tanmateix, l'1,4% de les llars catalanes declaren haver estat privades, al llarg del 2016, d'alguna de les fonts d'energia habituals per causes econòmiques i almenys en una ocasió, d'una font d'energia necessària per realitzar les activitats de la vida diària.

Els ingressos mitjans nets per persona creixen un 3,1%, fins als 12.660 euros

Els ingressos mitjans nets per persona van ser de 12.660 euros, un 3,1% més que l'any anterior, quan aleshores la variació va ser del 0,6%, mentre que el de les llars es va situar en els 31.339 euros, un 2,2% més.

D'altra banda, d'acord amb l'increment de la renda, el llindar d'ingressos per sota del qual es considera que una llar està en situació de risc de pobresa s'ha incrementa un 4% respecte l'any anterior, fins als 10.054 euros en el cas de les llars formades per una sola persona i en 21.114 euros en les llars de dos adults i dos infants.

Quant a la taxa AROPE, que mesura la proporció que està en risc de pobresa o té privació material severa o baixa intensitat de treball, va ser del 22,5% durant el 2016 davant el 23,5% del 2015.