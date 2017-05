Detinguts dos "butroners" que havien comès 22 robatoris en empreses del Baix Llobregat, el Bages i l'Alt Penedès

Els Mossos d’Esquadra de la Divisió d’Investigació Criminal adscrits a l’Àrea d’Investigació Criminal de la Regió Policial Metropolitana Sud van detenir el dia 17 de maig dos homes de nacionalitat romanesa, de 45 i 37 anys i veïns de l’Hospitalet de Llobregat, com a presumptes autors de 22 delictes de robatori amb força a empreses i pertinença a grup criminal.



La investigació es va iniciar el mes de març de 2017 quan els agents van detectar l’activitat d’un grup criminal especialitzat en els robatoris amb força a empreses que actuava principalment a la comarca del Baix Llobregat.



Durant les indagacions policials els agents van establir quin era el modus operandi que feien servir els membres del grup investigat, que constava de tres fases: en primer lloc feien una selecció de les empreses que haurien de violentar. Per això miraven que la seva ubicació estigués principalment a l’interior de polígons industrials aïllats i que hi hagués connexió a vies ràpides per facilitar la fugida. Un cop triada l’empresa els lladres buscaven el lloc on hi havia els fusibles per tal d’extreure’ls i deixar-la sense fluid elèctric amb l’objectiu de tornar-hi un o dos dies més tard i comprovar que no els havien tornat a col·locar. També comprovaven que les bateries dels sistemes d’alarma i videovigilància s’havien esgotat i, per tant, havien quedat inutilitzades. Finalment, els investigats es tornaven a desplaçar a l’empresa un cop tenien la certesa que les alarmes ja no estaven operatives i violentaven el sostre de l’edifici pel mètode del butró per evitar que se’ls pogués veure des de l’exterior.



El grup investigat el formaven sis homes que s’encarregaven d’executar els robatoris. Per als desplaçaments als llocs on cometien els robatoris utilitzaven vehicles del grup investigat a nom de terceres persones. Durant la investigació els agents han pogut constatar que els canviaven amb assiduïtat i que variaven la marca i el model, per dificultar l’acció policial. El fet que la titularitat dels vehicles, d’una banda, i la de les seves assegurances per l’altra, estiguessin contractades per dues persones relacionades amb el grup investigat, determina que disposaven d'una infraestructura logística dissenyada per assolir els seus objectius.



Habitualment els lladres s’adreçaven a una zona boscosa de L’Hospitalet de Llobregat per recollir les eines que farien servir durant els robatoris. Les guardaven a l’interior d’una motxilla que ocultaven a l’interior d’un amagatall. Un cop consumat el robatori les hi tornaven a guardar abans de tornar al seu domicili. D’aquesta manera s’evitaven dur-les sempre al damunt i despertar les sospites policials en cas que eventualment els aturessin en algun control policial i fossin escorcollats.



L’objectiu principal dels robatoris era aconseguir diners en efectiu i dispositius electrònics (ordinadors, telèfons mòbils o tauletes) de fàcil col·locació al mercat negre.



Als integrants del grup criminal se’ls atribueix la participació en 22 robatoris amb força a empreses a les comarques del Baix Llobregat, l’Alt Penedès i el Bages. Alguns dels membres del grup investigat ja havien estat detinguts l’any 2015 en el marc d’un operatiu pel robatori de cablejat de coure de les línies de l’AVE i per pertinença a grup criminal.



Un altre aspecte rellevant de la investigació ha estat la constatació que la banda tenia una activitat delictiva remarcable que els generava uns importants beneficis, obtinguts més pel nombre elevat de robatoris que realitzaven que pel fet que seleccionessin acuradament els seus objectius.



El 17 de maig es van dur a terme tres entrades i perquisicions a les localitats de l'Hospitalet de Llobregat, en una nau industrial ocupada i en un pis, i una tercera a Badalona. En els escorcolls s’hi van localitzar diversos dispositius electrònics com tauletes o videoconsoles així com d’altres aparells electrònics sostrets d'una de les empreses violentades.



Els agents van detenir dos dels integrants del grup, un a la nau industrial i l’altre al domicili de l’Hospitalet de Llobregat.



La investigació continua oberta i no es descarten noves detencions.



Els arrestats van passar a disposició del Jutjat d’Instrucció número 4 de Gavà que en va decretar l’ingrés a presó.



Donat que estem al davant d’un nou modus operandi des dels Mossos d’Esquadra recomanem que, quan les empreses rebin avisos de les empreses que gestionen les alarmes de seguretat i els facin saber que hi ha hagut una baixada o caiguda de tensió, comprovin que no els hagin tret els fusibles de la caixa on hi ha els comptadors, habitualment ubicats a l’exterior de l’edifici.