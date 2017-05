Milers de catalans han començat aquest dissabte el Ramadà, el mes sagrat del dejuni pels musulmans

Milers de musulmans de Catalunya han començat el Ramadà aquest dissabte, el mes de dejuni dels fidels de l'Islam, que durarà entre 29 i 30 dies, fins el 25 o 26 de juny. El Ramadà se celebra durant el novè mes del calendari islàmic, que es basa en la Lluna i retrocedeix cada any entre 11 i 14 dies. És un dels pilars bàsics de la fe musulmana i consisteix en l'abstinència total de beguda, menjar i relacions sexuals entre l'alba i la posta del sol. Per a l'Islam, el Ramadà significa el descans de l'estómac, una purificació del cos que el permet funcionar millor.

Segons explica a l'ACN el portaveu del Consell Islàmic de Catalunya, Mohamed Hanhoul, aquest és un mes d'espiritualitat "intensa", de "vivència personal i comunitària", amb celebracions, àpats familiars i pregàries nocturnes.

Tot i els canvis en el calendari, segons Hanhoul, el dejuni no suposa més dificultats si és durant les vacances o en època laboral. De fet, el Ramadà serveix per trencar la monotonia del dia a dia i suposa canvis "dràstics".

Segons la Sharia, la llei musulmana, el dejuni durant el Ramadà és obligatori per a tots els musulmans, homes o dones, majors d'edat que estiguin en plenes facultats físiques i mentals. Les úniques excepcions són els nens, els ancians, els malalts i les dones amb la menstruació, embarassades o que donen el pit als seus fills. També poden excusar-se de dejunar els que viatgen, els que pateixen maltractaments físics o una imminent amenaça de mort.

Durant el Ramadà també cal evitar les paraules grolleres, els insults, les mentides, les baralles i discussions i en general els actes incorrectes.

El dejuni, a més, és obligatori per complir alguna promesa personal o per a l'expiació de faltes. També hi ha la possibilitat de fer dejuni voluntàriament durant els sis dies del mes de Shawwal, els dies d'Arafat i d'Ashura, els dilluns i dijous de cada setmana, els dies 13, 14 i 15 de cada mes lunar i altres establerts per la tradició del profeta Mahoma. En canvi, està prohibit fer el dejuni durant els dies de les festes anuals dels dos Eid, els tres dies següents a la festa del xai, i altres.

Per a qui trenca el dejuni de forma indeguda, l'Islam preveu una expiació que pot consistir en alliberar un esclau, dejunar dos mesos seguits o donar de menjar a 60 persones necessitades.