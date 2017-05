Joves d’entre 12 i 16 anys podran fer de nou d’arqueòlegs a l’Arqueocasal d’Olèrdola

D’activitats d’estiu per a infants i joves n’hi ha de molts tipus, però ben poques són tan originals com l’Arqueocasal. L’excepcionalitat de la proposta va ser un dels trets que es va destacar divendres al vespre, al Centre Cívic Gatzara de Sant Pere Molanta, en l’acte de presentació de la 3a edició d’aquesta activitat, que es realitzarà del 26 de juny al 7 de juliol.

L’Arqueocasal permet a joves d’entre 12 a 16 anys fer d’arqueòlegs, participant en una campanya d’excavacions al Conjunt d’Olèrdola. Arantxa Torres, regidora de cultura de l’Ajuntament d’Olèrdola, definia l’Arqueocasal com a experiència “única i diferent” i assenyalava que un dels propòsits és el d’apropar el coneixement del patrimoni d’Olèrdola a la població.

La presentació de l’Arqueocasal va comptar amb les intervencions de tres de les participants de l’Arqueocasal de l’any passat: la Cristina, la Clàudia i l’Emma. Subratllaven que “aprenies a la vegada que t’ho passaves bé”. A la Cristina li va agradar molt el taller d’antropologia que van fer l’any passat per analitzar restes humanes i saber determinar edat i gènere. La Clàudia destacava el treball en equip i a l’Emma li va resultar molt interessant excavar sitges i la premsa de la zona de celler.

Gairebé la quinzena de joves participants en l’Arqueocasal de l’any passat van estar presents en l’acte de presentació de divendres. En agraïment al seu treball, l’Ajuntament els va lliurar un obsequi.

Aquest 2017 els joves de l’Arqueocasal seguiran excavant la zona de celler de la ciutat medieval, fora muralles. Núria Molist, responsable de recerca arqueològica del Conjunt d’Olèrdola, posa l’accent en què el d’Olèrdola és dels pocs cellers i premsa excavats a la roca. Les seves característiques el feien un espai “referent a Europa”.

Durant la presentació, Núria Molist feia notar que Olèrdola és un jaciment excepcional per a conèixer com era el món medieval perquè no hi ha construccions posteriors a aquesta època .

Molist posava l’accent en què, en dos anys, s’ha avançat molt en el coneixement i en “destapar” la ciutat medieval que s’estenia fora muralles. Un dels treballs més destacats ha estat la recuperació de l’església de Santa Maria, que ha permès la consolidació de les seves restes. Ara es treballa en la senyalització que expliqui allò que s’ha trobat, incloent el mil.liari romà de pedra reaprofitat al temple.

Recordem que la inscripció anticipada a l’Arqueocasal es bonifica amb una rebaixa en el preu. Així, la inscripció per les dues setmanes té un preu de 120 euros en cas de fer-se de manera anticipada i de 140 si es fa del 5 de juny al 16 de juny. Per setmanes, la inscripció anticipada suposa un preu de 70 euros, 10 menys si la inscripció es fa després.

L’activitat és organitzada per Tríade serveis culturals i compta amb el suport de l’Ajuntament d’Olèrdola, la Diputació de Barcelona, el Museu d’Arqueologia, la Generalitat, la Universitat de Barcelona i el projecte arqueològic ECLOC.

L’Arqueocasal es farà en horari de 8 del matí a una del migdia. El dijous 29 de juny s’ha programat passar tot el dia al castell, incloent la nit, amb un preu addicional de 10 euros que inclou sopar i esmorzar. La documentació per participar es pot presentar a l’Ajuntament d’Olèrdola, a Tríade serveis culturals, o bé per correu electrònic a info@traidecultural.com.