Detinguts dos homes al Vendrell per estafar prop de 50.000 euros a empresaris del sector carni

Els Mossos d’Esquadra de la Unitat d’Investigació de la comissaria del Baix Penedès van detenir, el passat 25 de maig, dos homes de 49 i 34 anys , de nacionalitat espanyola i veïns de Castellet i la Gornal i del Vendrell, respectivament, com a presumptes autors dels delictes d’estafa continuada i falsificació de documentació mercantil.



La investigació va començar a principis del mes d’abril quan un empresari del sector de la carn va denunciar que una empresa li havia reclamat un pagament d’una comanda que ell no havia fet. Un cop comprovada la documentació de la compra, l’empresari va veure que l’albarà havia estat falsificat.



A partir d’aquesta primera denúncia, els agents van obrir una investigació per determinar-ne l’abast de l’estafa. Així, els mossos van poder comprovar que, des del setembre fins al desembre de l’any 2016, fins a nou empresaris d’establiments carnis del Baix i l’Alt Penedès, el Tarragonès i el Garraf havien patit una estafa similar. Per estafar-los, els dos detinguts van falsificar més de 50 albarans mitjançant signatura falsa.



Gràcies a gestions d’investigació, els mossos van determinar que els dos detinguts havien aconseguit les dades de les empreses del sector estafades i havien suplantant la seva identitat per a comprar carn a una empresa de la Garrotxa. A més, els detinguts havien pactat una comissió que cobraven a través d’una tercera empresa.



Per a poder cometre l’estafa, els detinguts falsificaven les signatures “de rebut” dels albarans que emetia l’empresa de la Garrotxa perquè aquesta facturés a les empreses estafades i, a més, els pagués a ells la comissió. Els investigadors sospiten que els detinguts revenien el gènere a terceres empreses.



Tot plegat, la investigació ha pogut determinar que el valor de l’estafa ascendeix a 48.716€ tot i que no descarten que, a partir d’ara, més estafats denunciïn als detinguts per fets similars.



Dels dos detinguts s’ha pogut comprovar que l’home de 49 anys, qui utilitzava diversos noms per fer els negocis fraudulents, va cometre set delictes d’estafa. Pel que fa a l’home de 34 anys s’han pogut provar dues estafes.



Cap dels dos detinguts té antecedents policials i després de passar a disposició judicial aquest divendres van quedar en llibertat amb càrrecs.



Modus operandi



Els detinguts utilitzaven un mètode que consisteix en guanyar-se la confiança d’una empresa proveïdora. Per aconseguir-ho, l’estafador feia comandes, les pagava ràpidament i oferia la referència d’una empresa solvent. Un cop l’estafador havia establert una relació comercial i, aprofitant el marc de confiança creat, realitzava més comandes per un import més elevat que passava a pagar mitjançant xecs o talons que mai s’arribaven a cobrar o es carregaven a comptes sense fons.



En aquest cas, l’estafa va més enllà, ja que els detinguts aconseguien les dades mercantils de clients del sector aprofitant la seva posició d’intermediaris i simulaven comandes d’aquestes empreses. Llavors, recollien personalment el producte i falsificaven l’albarà de manera que l’empresa venedora facturava a les empreses finals una compra que mai havien fet.



La investigació continua oberta a l’espera de saber si hi ha més afectats per aquesta tipologia d’estafa.