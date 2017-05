Vilanova penja la bandera lila amb un crespó negre a l'Ajuntament pels darrers assassinats masclistes

Dilluns es va reunir a la Casa Olivella la Comissió de seguiment del Protocol que té per objectiu coordinar el treball en xarxa i impulsar accions per a la prevenció i atenció de les situacions de violència masclista. Està formada per persones professionals dels següents àmbits: seguretat (Mossos d'Esquadra i Policia local), àmbit judicial (Col·legi d'Advocats), àmbit de la salut (Consorci Sanitari del Garraf, serveis d'atenció primària de Salut, ASSIR, CSMIJ, CSMA, Medicina general i Pediatria), i les Regidories municipals de Serveis Socials, Educació, Joventut i Convivència i Equitat, a més d'entitats socials (Creu Roja, Càritas i Associacions de Dones que fan acompanyament en aquestes situacions).

La comissió es reuneix dos cops l'any, i forma part del Protocol municipal d'atenció a dones que pateixen violència masclista, amb l'objectiu de donar una resposta adequada, coordinada, integral i àgil, d'acord amb els principis establerts en la Llei 5/2008, de 24 d'abril, del Dret de les dones a eradicar la violència masclista.

Les institucions presents al nostre municipi comparteixen la voluntat de treballar rigorosament i de manera transversal contra la violència i les desigualtats, i anar fent un camí conjunt amb els agents socials per aconseguir-ho. És part del compromís per l'eradicació de la violència i per propiciar una convivència harmònica a la nostra ciutat.

En aquesta reunió de la comissió es va informar d'un acord del govern municipal d'un protocol de dol de la ciutat contra les violències masclistes, que estableix penjar al balcó de l'Ajuntament una bandera lila amb un crespó negre cada vegada que hi hagi un feminicidi a Catalunya o a la resta de l'estat espanyol. A la vegada, també es farà una acció de rebuig i mostra de condol difonent la mateixa imatge a través de les xarxes socials municipals. Avui ja s'ha iniciat aquesta acció de visibilització amb motiu del rebuig pels tres feminicidis dels darrers dies a l'estat espanyol.

D'altra banda, el juliol de 2016 es va signar un conveni de col·laboració entre l'Associació de dones La Frontissa, en representació del col·lectiu Casal de dones i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, que es concretava en la gestió d'un espai de difusió (ubicat als porxos de l'Ajuntament) perquè el Casal de Dones pogués donar a conèixer l'estat dels feminicidis al país, amb l'objectiu d'una major sensibilització de la ciutadania entorn la violència masclista.