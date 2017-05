El lletraferit vilafranquí Manolo García Mayoral, pregoner de la setmana de la Gent Gran

Aquest dilluns el Saló de Sessions de la Casa de la Vila va acollir el pregó de la 8a Setmana de la Gent Gran, que se celebra des del 25 de maig fins al 4 de juny. Enguany, el pregó inaugural va anar a càrrec de Manolo García Mayoral, exmembre de la comissió de la Gent Gran i lletraferit vilafranquí. García Mayoral va basar el seu discurs –amb un clar to emotiu- en un repàs a la seva vida, des del seu lloc d’origen, la població extremenya d’Arroyomolinos, fins a la seva arribada i integració absoluta a Vilafranca.

L’alcalde de Vilafranca, Pere Regull, va voler fer arribar al pregoner un “sincer i gran agraïment per la seva implicació en la societat vilafranquina”.

L’Alcalde va recordar que un dels “moments més macos que he viscut sent alcalde va ser quan es va donar el nom d’Arroyomolinos a una plaça de la nostra vila, en un acte molt emotiu amb l’assistència també de l’alcalde de la població extremenya.” Pere Regull va posar Manolo Garcia Mayoral com a exemple de les persones que, “havent de marxar dels seus llocs d’origen, han apostat per la integració, l’han agraït amb tanta implicació i s’han obert tant al lloc que els ha acollit”. L’alcalde Regull va finalitzar el seu discurs assegurant que “és un honor tenir García Mayoral com a vilafranquí.”

Enguany, la Setmana de la Gent Gran arriba ja a la vuitena edició i, tal com va explicar el regidor Raimon Gusi, “es tracta d’una festa, d’una setmana festiva i activa molt consolidada”. El regidor de la Gent Gran va destacar “l’alta participació que tenen totes les activitats programades, i l’entusiasme i positivisme de totes les persones que en formen part.”