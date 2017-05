Unes 125 policies es reuneixen a Vilanova per analitzar les necessitats de salut de la dona

El Museu del Ferrocarril de Vilanova i la Geltrú ha acollit per quart any consecutiu la Jornada del Dia Internacional d'Acció per la Salut de la Dona. Una acció, organitzada per la Policia de la Generalitat - Mossos d'Esquadra de la Regió Policial Metropolitana Sud i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

L'objectiu de la trobada, que ha reunit 125 assistents procedents dels Mossos d'Esquadra, Policies Locals i cos administratiu, ha estat debatre i donar resposta les necessitats i dubtes que es plantegin sobre temes de salut, a través de les ponències dels especialistes que hi participen.

La jornada ha estat inaugurada per la segona tinenta d'alcaldia i regidora de Seguretat, RRHH, Economia, Hisenda i TIC, Glòria Garcia, la Cap dels Mossos d'Esquadra de l'ABP Garraf, Rosa Gubianes, i la directora del Museu del Ferrocarril, Pilar Garcia, que en la seva presentació ha dit sentir-se molt "contenta d'acollir novament aquesta trobada i compartir amb les assistents un moment de reflexió i d'aturada, per parlar de temes que tenen conseqüències sobre la nostra salut".

Rosa Gubianes ha explicat que les dones tenen més problemes de salut que els homes, per la qual cosa el sexe és un element rellevant per establir aquesta diferència. La Cap dels Mossos ha dit també "que cal seguir fent aquest tipus de jornades, per aprofundir en els motius i les causes que originen aquest tret diferencial".

Per la seva banda, la regidora Glòria Garcia ha agraït l'esperit d'aquestes jornades perquè serveixen per posar en comú el coneixement de la nostra salut i dels factors que l'afecten. "Compartir i difondre aquest coneixement, i la vostra experiència, ens ajudarà a prendre una major consciència. Només així avançarem en la millora de la nostra salut i la nostra qualitat de vida" Garcia també ha dit que les dones no estan disposades a renunciar a cap dels rols, i que això influeix en la qualitat de vida. "Vivim en una societat on encara hi ha molts missatges masclistes, i això ens obliga a demostrar contínuament les nostres capacitats. Una situació que influeix i té els seus efectes sobre la nostra salut"

La jornada ha tingut com a ponents a l'endocrina Carme Valls que ha parlat sobre el sistema digestiu i la macrobiòtica, Joan Vidal-Jové especialista en cirurgia general, oncologia i aparell digestiu, que ha parlat sobre com influeix l'estrès en la salut digestiva, i la coach Pilar Garcia, qui ha facilitat un seguit de eines i consells per fer de l'estrès un aliat de la salut.

Durant la pausa de mig mati, les assistents han participat d'un Cake Day. Els diners recollits de la venda de pastissos, elaborats per les mateixes participants a les jornades, es destinaran a un orfenat del Nepal.