Vilanova acollirà el 7 de juny una nova Marató de Donants de Sang dedicada als grups sanguinis

El proper dimecres dia 7 de juny Vilanova i la Geltrú acollirà una nova edició de la Marató de Donants de Sang, que enguany està dedicada als grups sanguinis. El Teatre Principal serà l’escenari d’aquesta activitat especial, que se celebrarà de 10 a 22 hores.

Es calcula que dels prop de 66.000 habitants que hi ha a Vilanova i la Geltrú, 29.687 són del Grup A; 2.638 del Grup AB; 4.618 del Grup B; i 29.027 del Grupo 0En la darrera edició de la Marató es van aconseguir 395 donacions de sang, 57de les quals de persones que es van estrenar com a donants.

‘La teva sang diu coses. Comparteix-la’

Aquest és l’eslògan de la Marató de Donants de Sang, que vol posar de relleu la informació que es pot saber d’una persona a partir del grup sanguini: com ara de qui pot rebre sang, a qui pot donar-ne o quins usos pot tenir la seva sang.

Hi ha molta literatura sobre els grups sanguinis i com determinen coses com la necessitat d’una dieta adaptada a cada grup o com influeixen en la personalitat.

El cert és que no hi ha evidències científiques per a totes aquestes creences. Tot i això, hi ha cultures, com la japonesa, on preguntar el grup sanguini a algú és com demanar-li el seu signe de l’horòscop i doten de significat cada grup. Els A es consideren seriosos, tranquils i equilibrats; els B, alegres i entusiastes; els AB imprevisibles i distants, i els O, extravertits, expressius i líders naturals.

Més enllà d’aquestes creences, conèixer el grup sanguini és bàsic en cas de necessitar una transfusió de sang. Per això, els professionals sanitaris sempre comproven el grup sanguini abans de fer qualsevol transfusió.

Saber el grup sanguini també serveix per conèixer a qui podem ajudar amb la nostra sang i de quins grups en podem rebre. Tots les persones que donen sang reben, passats uns dies, una carta a casa amb els resultats de l’analítica de la donació i el grup sanguini.

Activitats durant el dia

A més d’acollir dotze hores ininterrompudes de donacions de sang, el Teatre Principal també serà l’escenari d’un munt d’activitats paral·leles a la Marató. A mesura que avanci el dia, s’anirà actualitzant el marcador electrònic amb els donants que es vagin comptabilitzant. L’etiqueta #MSangVilanova servirà per difondre l’esdeveniment a les xarxes socials.

Activitats programades:

De 10 a 13 i de 16 a 19.30 hores: Demostracions de la Policia Local de Vilanova i la Geltrú

De 10.30 a 13 hores: Demostracions dels Mossos d’Esquadra de Vilanova i la Geltrú

De 18:00 a 19:00 hores: Associació Cultural Ball d’Enveja

De 20:30 a 21:30 hores: Actuació de l’Associació Sentir Flamenco

A més, a les 19.30 hores es triaran tres dels dibuixos fets pels estudiants de les escoles de Vilanova i la Geltrú. Un d’ells serà l’escollit per protagonitzar el cartell de la Marató de Donants de Sang a Vilanova del 2018.

La donació de sang, un hàbit cívic

Malgrat els avenços científics i tecnològics, la sang no es pot fabricar. És per això que la donació voluntària i altruista és encara l’única via per obtenir tota la sang necessària per atendre a tots els malalts de Catalunya. De fet, es calcula que diàriament es necessiten entre 800 i 1.000 donacions de sang.

De cada donació de sang se’n beneficien com a mínim tres persones, ja que durant el processament de cada bossa s’obtenen concentrats d’hematies o glòbuls vermells, plaquetes i plasma. Tots aquests components de la sang caduquen passats uns dies, per això és necessari donar-ne de forma regular. Podem donar sang més d’una vegada l’any. En concret, les dones poden donar-ne 3 vegades i els homes 4.

La Marató de Donants de Sang a Vilanova i la Geltrú està organitzada pel Banc de Sang i Teixits (BST), conjuntament amb l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l’Associació de Donants del Garraf i la Creu Roja de Vilanova i la Geltrú.