Multat amb 1.000 euros per no anar de testimoni en un judici per temptativa d’homicidi al Vendrell

La Secció Segona de l’Audiència de Tarragona ha imposat una multa de 1.000 euros a un individu que havia estat citat com a testimoni en un judici per temptativa d’homicidi i que no ha comparegut al judici previst per aquest dimecres i dijous. La vista ha quedat suspesa fins al novembre perquè, a més d’ell, uns altres tres testimonis tampoc no han comparegut a la sala de vistes -entre els quals la víctima, que es trobaria al Marroc-. Els fets es remunten a l’agost del 2010 al passeig marítim de Sant Salvador, al Vendrell, quan el processat va increpar dos homes que es trobaven a l’interior d’un vehicle i els va encanonar amb una pistola. Segons la fiscalia, un d’ells va poder baixar del vehicle i l’altre va apartar la pistola del seu cap just en el moment que el processat disparava un tret.

Segons fonts judicials, el testimoni multat amb 1.000 euros havia estat citat correctament pel personal de l’administració de Justícia. La resta de persones que no han comparegut són la víctima, que es trobaria al Marroc i no se l’ha pogut localitzar; un altre testimoni que pretenia declarar per videoconferència des de Màlaga, però que ho haurà de fer a Tarragona, i un tercer individu que hauria mort, però el tribunal encara no en té constància oficial.

En el moment dels fets, el processat regentava la guingueta ‘QO Beach’ de la platja de Sant Salvador del Vendrell. La tarda del 2 d’agost del 2010 l’home es va apropar a un vehicle ocupat per dos homes i els va començar a increpar, preguntant-los si buscaven a l’amo i dient-los que ell no tenia diners.

A continuació, segons la fiscalia, l’individu va esgrimir una pistola, la va situar al cap del conductor i també va apuntar contra l’acompanyant, el qual va baixar del vehicle i es va amagar darrere una porta. Finalment, va situar l’arma al cap del conductor, el qual la va poder apartar amb la seva mà just en el moment que el processat va disparar la pistola “amb la intenció de matar-lo, apuntant a una zona vital com és el cap”, segons recull l’escrit d’acusació. La bala va impactar contra el quadre de comandament, sota el volant, i tot seguit, el processat va insultar als dos homes i els va dir que se n’anessin de la platja.

Per aquests fets, la fiscalia sol·licita una pena de cinc anys de presó per un delicte d’homicidi en grau de temptativa i un any i mig més de privació de llibertat per un delicte de tinença il·lícita d’armes. Malgrat tot, no es descarta que, al novembre, les parts arribin a un acord per reduir la pena atès que el cas va estar aturat durant uns quatre anys.