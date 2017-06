Tres ferits, un d'ells crític, en la sortida de via d'un cotxe a Vilanova i la Geltrú

Una dona de 60 ha resultat ferida crítica i dos homes, un de 27 anys i l'altre de 64, han quedat ferits de poca gravetat aquest dissabte al migdia en un accident que s'ha produït aquest dissabte al migdia a l'altura de Vilanova i la Geltrú, a la carretera C-15z. Segons ha informat el Servei Català de Trànsit (SCT), el sinistre s'ha produït a les 14.28 hores al quilòmetre 4, quan per causes que s'investiguen el vehicle on viatjaven ha sortit de la via. Dos dels ferits han hagut de ser excarcerats pels Bombers de la Generalitat perquè han quedat atrapats a l'interior del cotxe. L'afectada de més gravetat ha estat evacuada en un helicòpter medicalitzat del SEM a l'Hospital de Bellvitge i els altres dos han estat traslladats en ambulància a l'Hospital Sant Camil de Sant Pere de Ribes. El sinistre ha obligat a tallar la via durant més de dues hores.

En aquest accident hi han treballat tres dotacions dels Bombers, un helicòpter i quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i efectius dels Mossos d'Esquadra.