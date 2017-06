Els menjadors escolars hauran de garantir els menús per a celíacs

Ensenyament exigirà als menjadors escolars que garanteixin els menús per a una correcta alimentació dels alumnes celíacs. Ho ha avançat a l’ACN el director general d’Atenció a la Família i Comunitat Educativa, Jordi Miró, com una mesura per complir amb el requeriment del Síndic de Greuges de retirar els 10 punts complementaris que s’atorgaven als malalts. Així, es responen les demandes de Celíacs de Catalunya que qüestionava la retirada dels punts en no veure’s garantida, actualment, la seguretat alimentària dels infants celíacs a les escoles. De fet, els últims 3 mesos, l'associació ha registrat 11 incidències, afectant a 23 infants, per contaminació encreuada del menjar o situacions de discriminació.

Així, en el plec de condicions tècniques per contractar empreses que donin servei de menjadors escolars s’haurà d’incloure el requeriment d’oferir menús que compleixin les necessitats dels alumnes celíacs per a la seva correcta alimentació, és a dir, menús sense gluten però igualment equilibrats i variats. Aquesta exigència es recollirà en el nou decret de menjadors que està elaborant el Departament i que preveu que estarà a punt a finals d’any, i per tant, podria entrar en vigor el curs vinent.

Amb aquesta condició es complirà una de les reivindicacions de l’associació Celíacs de Catalunya. L’entitat, tot i valorar negativament la retirada dels punts complementaris, defensen la seva desaparició sempre i quan, es pugui garantir el menú per a celíacs a totes les escoles amb la seguretat alimentària que necessiten. En aquest sentit, Elisa Mora, del departament tècnic de l’associació, assegura a l'ACN que l’aposta de l’entitat és aquesta perquè significa ‘’normalitzar’’ la celiaquia però reconeix que actualment no és així ja que hi ha moltes escoles on no s’ofereix aquest tipus de menú o que no compleixen els protocols necessaris.

En els darrers tres mesos, l’associació ha registrat fins a 11 incidències, que han afectat a 23 nens, en menjadors escolars. L’any passat van tenir-ne constància de 47, tant per contaminació dels aliments que ingereixen els menors com per situacions de discriminació. Mora, per exemple, explica que en algunes ocasions, les escoles no deixen quedar a dinar els nens celíacs perquè no ofereixen menús, però tampoc deixen que s’hi quedin a dinar amb carmanyola pròpia. També han detectat que hi ha menjadors escolars que separen els alumnes amb intoleràncies i al·lèrgies en una altra taula, separada dels companys i els amics.

Els casos més greus però, són de seguretat i garanties alimentàries. Mora explica que sovint, les dietes dels celíacs a les escoles són poc variades i poc equilibrades, basant-se en verdura i carn a la planxa, o que, acaben provocant contaminació encreuada perquè els menors ingereixen aliments amb gluten sense saber-ho. Per Mora, la manca de formació i d’acreditació dels professionals provoca alguns ‘’errors’’ de cuina i de servei, que, en els nens simptomàtics es pot comprovar, però en els asimptomàtics, que en adults representa la meitat dels malalts, no es detecta fins a les revisions mèdiques rutinàries, quan els professionals comproven que els marcadors els han augmentat, amb les conseqüències que aquest fet implica, per la seva salut.

Per posar-hi solució, Celíacs de Catalunya ofereix la possibilitat d’acreditar i formar empreses de càterings i cuines escolars però posa en dubte que, si aquesta mesura ha d’estar vigent el curs 2018-2019, es pugui estendre amb seguretat. Des d’Ensenyament, en canvi, es defensa que hi ha temps suficient per tirar-ho endavant, i recorda que les acreditacions han de sorgir d’institucions públiques.

Retirada dels 10 punts, per lluitar contra la segregació

El Departament d’Ensenyament ha considerat la retirada dels 10 punts complementaris als infants celíacs després que ho demanés el Síndic de Greuges com una mesura per millorar l’equitat dels centres. En una reunió el 23 de gener passat per abordar la segregació escolar, entre el Departament, el Síndic i entitats de la comunitat educativa, es va prendre aquesta decisió ja que es considera que l’objectiu pel qual s’atorgaven aquests punts extra, perquè els nens poguessin anar a dinar a casa, ja no s’ajusta a la realitat actual. La retirada d’aquests punts complementaris s’inclouran en el proper nou decret d’admissió de l’alumnat que podria estar llest per a la preinscripció del curs 2018-19, però la data encara no està tancada.