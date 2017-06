Denuncien al Vendrell un conductor que circulava a 123 km/h a una via limitada a 60. Policia local del Vendrel

La Policia Local del Vendrell ha denunciat per excés de velocitat el conductor d'un cotxe que circulava a 123 km/h a una via limitada a 60 km/h. Els agents van enxampar l'infractor divendres al voltant d'un quart de vuit de la tarda, amb un radar ubicat al lateral de la C-31, entre el Vendrell i Calafell. El conductor, segons ha anunciat la Policia Local, serà sancionat amb una multa de 500 euros i la retirada de 6 punts del permís de conduir. D'altra banda, els agents han avançat que durant aquesta setmana desplegaran una campanya de control de documentació del trànsit, tant dels conductors com dels vehicles.