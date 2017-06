Juan Francisco de Tena i l’Associació Cavalcada de Reis d’Olèrdola reben el premi Rossend Montané

Juan Francisco de Tena, en l’apartat honorífic; i l’Associació Cavalcada de Reis d’Olèrdola, en la categoria d’entitats, han rebut aquest diumenge al migdia el premi Rossend Montané. El lliurament, en la seva 25a edició, s’ha celebrat en el marc de la programació de la 37a Trobada d’Olèrdola en un acte fet a l’interior del local Rossend Montané de Sant Miquel, l’ espai que ha acollit la Trobada aquest any a causa del temps.

L’alcalde d’Olèrdola, Lucas Ramírez, ha aprofitat l’acte de lliurament per agrair la participació de veïns i entitats a la Trobada, tot i el condicionant del canvi d’emplaçament, i es va mostrar convençut que “entre tots, fem la trobada més gran”. L’alcalde també ha tingut paraules de reconeixement per la feia feta pel Consell Consultiu de Cultura a l’hora de preparar la Trobada i també per decidir la persona i entitat que rep el premi Rossend Montané.

Tal i com va recordar l’alcalde, el premi vol reconèixer valors com el de la dedicació i la tasca feta per Olèrdola. En el cas de Juan Francisco de Tena, s’ha reconegut la seva important aportació a la promoció de l’esport al municipi en diverses vessants: com a monitor d’esports, entrenador i fundador del Base Olèrdola i assumint l’assignatura d’educació física a les escoles. Juan Franscico de Tena s’ha jubilat fa uns mesos, després de treballar 28 anys per l’Ajuntament d’Olèrdola.

En el seu parlament, de Tena recordava que Rossend Montané va ser el seu segon alcalde i setmanes abans de patir l’accident que li va provocar la mort li va dir "que s’havia de fer que l’esport d’Olèrdola sigui dels més reconeguts a la comarca”. Tena ha tingut paraules d’agraïment per a regidors i els alcaldes Josep Mir i Lucas Ramírez i s’ha mostrat satisfet de rebre el premi perquè “sempre he mirat pel municipi” Tena ha indicat que el seu treball “molts l’han sabut veure-ho i altres no”.També ha tingut paraules d’agraïment per Francesc Solé, que va ser el regidor que va confiar en ell per assumir l’esport escolar d’Olèrdola, així com per les mestres i directores de les escoles. De manera especial Tena ha esmentat la disposició en qualsevol moment de Mauri Ullate, i ha volgut dedicar el premi al desaparegut Manel Jiménez. Abans de finalitzar l’acte, també ha agraït el suport dels seus companys i companyes de l’Ajuntament d’Olèrdola.

En l’apartat d’entitats, el Consell Consultiu ha premiat la feina de l’Associació Cavalcada de Reis d’Olèrdola. La regidora de cultura, Arantxa Torres, posava l’accent en què el premi vol reconèixer “ la tasca d’un grup de veïns” que amb la seva feina fan possible la nit màgica de Reis a Olèrdola assumint feines com el muntatge de la carrossa. L’alcalde recordava que l’associació agrupa a veïns de diferents nuclis del municipi, fent possible l’arribada dels Reis Mags a Sant Miquel, Can Trabal, Can Torres i Sant Pere Molanta.

En nom de l’entitat, Juan Alberto Moreno explicava que els hi feia molta il·lusió rebre el premi i anunciava que la dotació econòmica de 1.000 euros que comporta el guardó es destinarà a millorar la carrossa.

L’acte de lliurament del premi era seguit per una gran quantitat de veïns i veïnes de tots els nuclis del municipi i tenia lloc moments abans de l’inici de l’exhibició dels balls folcklòrics i de que servís la paella popular.