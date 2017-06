El manifest escolar de Vilanova en el Dia del Medi Ambient reclama un turisme respectuós

Aquest dilluns s'ha fet a l'auditori Eduard Toldrà la celebració del Dia del medi Ambient, amb la lectura del manifest escolar i el lliurament de premis de la Mostra d'Art d'objectes reciclats. Alumnes dels centres de primària i secundària de la ciutat han estat els protagonistes de la celebració, ja que han llegit de manera compartida el manifest. La reivindicació dels alumnes vilanovins ha estat al voltant del turisme, reclamant un turisme sostenible i respectuós amb el medi ambient.

També ha fet èmfasi en aquest tema l'alcaldessa de la ciutat, Neus Lloveras, que en l'obertura de l'acte ha explicat que a VNG "fa uns anys que treballem perquè hi hagi activitat turística, però que sigui respectuosa amb el medi i que no malmeti la vida de la gent de la ciutat".

El regidor de Medi Ambient, per la seva banda, ha agraït la feina fet al llarg del curs des dels centres escolars i especialment la tasca dels mestres i professors "que són una peça fonamental en la transmissió dels valors".

Després de la benvinguda de l'alcaldessa i el regidor de Medi Ambient, s'ha dut a terme la lectura del manifest escolar, a càrrec d'alumnes dels centres primària i secundària de la ciutat l'Arjau, Canigó, Joaquim Mir, El Cim, Ginesta i Sant Jordi.

Tot seguit s'han lliurat els premis als guanyadors i guanyadores de l'11a mostra d'Art d'objectes reciclats, que es pot veure aquest dies al Centre d'Art Contemporani La Sala. Hi havia quatre categories: Sostenibilitat, Funcionalitat, Creativitat i Treball en equip.

Dia del medi Ambient 2017, 2El primer premi a la Sostenibilitat ha estat per "l'homenatge a la películ·la Le Voyage dans la Lune, de Georges Mèliès" dels alumnes de1r de batxillerat de l'Escola Pia Eulàlia Manzanera, Miquel Aguilella, Bernat Olivé, Lluís Arias, Laura Fernández, Núria Solsona, i Gemma Mercadé. El segon premi ha estat per l'"Ordinador" de Xènia Català, David Gallart, Fernanda Villanueva i Álvaro Soler de 3r i 4t de primària de l'Escola l'Arjau. El tercer premi se l'ha endut la "Taula de Dige"i, de Nicolás Sanjurio Martínez, de 2n de primària de l'Escola Pia.

Pel que fa a l'originalitat, el primer premi ha estat per "Llum de sobretaula", d'Oumou Diop, Mara Mongelós, Giuliana Pacheco, Ionut Banila, Nerea Garrido, Aleix Gonzàlez, Sandra Marcé i Hafsa Sbaa, de 3r d'ESO de l'Institut Joaquim Mir. El segon per la "Casa d'ocells", d'Anna Cano-Caballero Navarro, de 4t de primària de l'Escola Pia de Vilanova, i el tercer per "De la funcionalitat a l'Art" dels alumnes de primer d'ESO de l'Institut Manuel de Cabanyes.

En l'apartat de la creativitat el primer premi l'ha guanyat "El tren", de Yaiza Núñez i Dueñas, de 2n de primària de l'Escola Pia de Vilanova. El segon, "Nina i Tablet", d'El Abboudi, de 3r de primària de l'Escola El Margalló. El tercer premi ha estat per "La cèl·lula Eucariota i la cèl·lula Procariota", d'Àlex Miron, Ivan Cuerda, Noemí Carrasquilla i Sol Aguilar, de 4t d'ESO de l'Institut Joaquim Mir.

Els millors en el treball en equip han estat "Pensem i construïm", dels alumnes de 1r i 2n de l'Escola El Cim, el "Camp de concentració de Miranda d'Ebro", d'Andrea Vàzquez, Núria Martínez, Sílvia Vicas i Nayra Casares, de 4t d'ESO del Joaquim Mir, i "Taller de Disseny", d'Alejandra Aylón, Ariadna Asensio, Martina Rubio i Noemí Soler, de 5è de l'Escola Pia de Vilanova.