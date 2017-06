La policia localitza a Sant Sadurní el cadàver d'una dona sota el pont del cinturó de ronda

La policia local de Sant Sadurní i els Mossos d'Esquadra han localitzat aquest migdia el cadàver d'una dona jove en una zona de difícil accés sota el pont del cinturó de ronda. Segons fonts municipals, es podria tractar del cos sense vida d'una jove de 26 anys que va desaparèixer la setmana passada de Torrelavit, tot i que la policia encara no ha confirmat aquest fet.

Des de l'Ajuntament de Sant Sadurní expliquen que el cos ha aparegut a prop de l'estació de trens en una zona de difícil accés, pel que ha estat necessària la intervenció de la unitat especial de muntanya dels Mossos per poder rescatar el cos.

El consistori ha informat que en els darrers dies s'havien fet batudes per la zona per part de la policia, també amb mitjans aeris, per intentar localitzar una noia de Torrelavit desapareguda. El seu mòbil la situava en aquesta zona on avui ha aparegut el cadàver.

De moment, la investigació està oberta i els treballs forenses hauran de determinar la identitat de la víctima i la causa de la mort.