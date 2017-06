Catalunya va fer 44 trasplantaments pediàtrics el 2016, 7 amb òrgans de donant infantil cadàver

En els primers 5 mesos del 2017, Catalunya ha realitzat 10 trasplantaments infantils, 5 de ronyó, 4 de fetge i un de cor, a partir de 8 òrgans de donants cadàver i 2 donants viu. En total, el 2016, se’n van realitzar 44, i només en 7 casos, els òrgans provenien de donants infantils cadàver, ja que tan sols se’n van detectar 8, i en la meitat, la família s’hi va negar. Per aconseguir fer aquests trasplantaments i escurçar la llista de 22 nens que esperen trasplantament a Catalunya, s’ha recorregut en 5 casos, a òrgans de l’estranger. En el marc del Dia del Donant, el departament de Salut ha volgut fer una crida a la població perquè apostin per la donació com una forma de donar vida.

Les necessitats de trasplantaments infantils representen cada any ‘’molt pocs casos’’, ha dit Jaume Tort, director de l’OCATT, i els pares i mares, passen per una situació ’’dramàtica’’ després de la mort d’un fill a l’hora de decidir si es donen els òrgans o no, cosa que el 2016, va suposar que dels 8 possibles casos d’infants morts, només es van poder trasplantar els òrgans de 4; en la resta, la família s’hi va negar.

En total, doncs, el 2017, Catalunya va realitzar fins a 44 trasplantaments pediàtrics, 18 renals, 16 hepàtics, 5 cardíacs i 5 pulmonars. En només 7 operacions, els òrgans provenien de cadàvers infantils. En 11 operacions, el trasplantament va ser de donant viu, adult, i la resta de cadàver adult. Per als trasplantaments pediàtrics, també es recorre a tota la distància que sigui possible, de manera que en 5 ocasions, l’òrgan va arribar de l’estranger, i en 19, de la resta de l’estat espanyol.

Per millorar aquestes xifres, que s’han anat repetint els darrers anys, Tort defensa que s’ha de conscienciar les famílies que hi ha infants en situació ‘’crítica’’. Actualment, a Catalunya hi ha 22 menors en llista d’espera. 8 d’aquests esperen un trasplantament de ronyó, 9 de fetge, dos de cor i 4 de pulmó. 1, un cas excepcional, espera alhora un trasplantament de cor i de pulmó.

Tot i les dificultats, els experts asseguren que el trasplantament és una bona opació per als nens i nenes malalts. Anna Vila, nefròloga de Sant Joan de Déu, assegura que en 15 anys, la supervivència dels nens trasplantats és del 90% i de l’òrgan, del 40%. Vila destaca també que cada vegada és més provable poder rebre un trasplantament i de fet, reconeix que els equips mèdics poden intervenir en situacions més complexes. Jesús Quintero, hepatòleg de l’Hospital Vall d’Hebron, ha explicat que ‘’l’èxit’’ d’aquests trasplantaments és que els nens viuen ‘’aliens’’ al trasplantament, fent vida totalment normal i per això ha destacat que l’esforç que es demana a les famílies ‘’té una recompensa: que viuen i viuen molt bé’’.

Aquesta és la situació que ha viscut la Mònica Balaguer, pediatra i mare d’un nen que ara té 6 anys, i a qui li va donar un tros de fetge perquè tenia una malaltia biliar congènita. En un determinat moment, els metges que li feien el seguiment van alertar que no podien esperar un donant mort i ella mateixa, tot i els riscos que podia comportar, va decidir intervenir-se per poder-li donar part del seu fetge. Per Balaguer, el seu fill ‘’ha nascut dues vegades’’.

En el marc del Dia del Donant, el Departament de Salut ha volgut fer una crida a la conscienciació ciutadana per a la donació, recordant que Catalunya és líder i el 2016 va registrar més de 1.000 trasplantaments generant una xifra de rècord. A més, Elvira ha destacat que Catalunya té l’índex de trasplantaments més alts del món, amb 135 trasplantaments per milió de població, però també ‘’l’aspiració constant de ser excel·lents també en la solidaritat’’.

Durant els cinc primers mesos de 2017, ja s’han realitzat 424 trasplantaments, 304 renals, 62 hepàtics, 17 cardíacs, 35 pulmonars i 6 pancreàtics, un 10% menys respecte al mateix període que l’any passat, però en canvi, ha pujat un 2,6% el nombre de donants d’òrgans cadàver. Acutalment, un 85,1 de les famílies accedeixen a donar els òrgans dels difunts. El perfil del donant és d’un home de 62 anys de mitjana, mort en un 53% dels casos, per un accident cerebro-vascular i un 5% per un traumatisme cranioencefàlic després d’un accident de cotxe. Tot i això, 1.351 persones estan en espero de rebre un òrgan, 1.099 esperen un ronyó, 35 un cor, 54 un pulmó i 17 un pàncrees. El nombre de donants de teixits també ha augmentat els primers mesos de l’any, respecte el mateix període de l’any passat, i ha crescut un 51%, mentre que en donació de medul·la òssia s’han registrat 4.000 donants més.