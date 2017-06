Jovestiu ofereix 23 activitats aquest mes de juliol per a joves de 12 a 30 anys a Vilafranca

Jovestiu ofereix 23 activitats aquest mes de juliol per a joves de 12 a 30 anys. Ajuntament de Vilafranca

Amb l’arribada de l’estiu el Servei de Joventut de l’Ajuntament de Vilafranca posa en marxa una nova edició del Jovestiu, que enguany ja arriba a l’onzena edició. Ahir a la tarda es va presentar el programa, a càrrec del regidor de Joventut, Miquel Medialdea, i d’alguns joves que han participat en el disseny de les activitats. El Jovestiu és un programa estiuenc d’activitats d’oci actiu i participatiu per als i les joves que té lloc al mes de juliol a Vilafranca, amb la finalitat d’oferir un ventall de possibilitats formatives, culturals, de lleure... És un espai de cultura jove, oci alternatiu, participació i diàleg juvenil, innovació, creació i experimentació. I per a tots i totes: diferents gustos, estètiques, etc. La diversitat d’opcions és el seu tret distintiu.

En les deu edicions que portem són 3.183 joves els joves que han participat en les activitats que s’hi han programat. Seguint amb les mateixes línies de treball de les edicions anteriors, s’han recollit propostes i actuacions dissenyades i pensades pels mateixos joves, amb l’objectiu de crear un context relacional de referència per a l’experimentació, la creació i la participació juvenil.

Enguany com a novetat s’amplia el ventall d’edats i hi poden participar joves a partir de 12 anys (nascuts el 2004) i fins als 30. L’objectiu és donar resposta a les demandes dels joves adolescents que es quedaven a les portes del Jovestiu i no tenien lloc en la programació juvenil estiuenca.

El Jovestiu ofereix dues programacions diferenciades per franges d’edat i adequades al perfil de jove: de 12 a 17 anys i +16 anys.

Neix també el Jovestiu Off, una nova programació, complementària, que tindrà lloc també durant el mes de juliol, amb un període de difusió diferenciat que permetrà als joves inscriure’s amb un termini més ampli i a darrera hora. Els continguts s’aniran publicant al llarg del mes de juny i juliol a través de les xarxes socials i al web del servei de Joventut. Monogràfics, xerrades, activitats a l’aire lliure... Amb l’objectiu d’arribar a més joves i buscant sobretot la participació del jove major d’edat, dels 18 als 30 anys.

El Jovestiu ofereix quasi 500 places distribuïdes en un total de 23 activitats, a banda de les activitats de la programació OFF. Totes les activitats tenen lloc del 3 al 28 de juliol. Les dates i els horaris de realització cal consultar-los al programa Jovestiu’17, al qual s’hi pot accedir i descarregar des del web: joventut.vilafranca.cat i també a les xarxes socials.

De totes les activitats, se n’ofereixen 4 de gratuïtes i la resta estan finançades parcialment perquè siguin de baix cost i que aquest no sigui un condicionant per als joves a l’hora de participar-hi. A més a més, es podrà gaudir d’un 20% de descompte en les inscripcions a 2 activitats o més (amb excepció de les gratuïtes).

Les inscripcions es realitzen on-line a través del formulari d’inscripció que es pot trobar al web joventut.vilafranca.cat. El termini és el 16 de juny (a les 14 hores).

Al mateix web s’explica tot el procediment per realitzar la inscripció i també es pot descarregar la documentació necessària.

La recollida de la documentació es farà del 19 al 23 de juny al SIAJ (c/ de la Fruita, 13) en horari de dilluns a divendres, matins de 10 a 14h i les tardes del dilluns a dijous de les 17 a les 19h.