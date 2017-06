La trucada d'una veïna a la policia evita el suïcidi d'un home a Vilanova

Les vies del tren al seu pas per la rambla de la Pau de Vilanova. Google Street View

Gràcies a la trucada d'una ciutadana, la policia local de Vilanova va poder evitar aquest dilluns l'intent de suïcidi d'un home de 34 anys. A les 06.30 hores, una veïna de la rambla de la Pau va alertar de la presència d'un jove que feia molta estona que caminava per la via fèrria en una actitud estranya. La patrulla va localitzar el jove, de 34 anys, que presentava un estat de certa confusió i que va acabar per reconèixer que era allà amb la idea de treure's la vida. El metge del servei d'urgències de l'Hospital de Sant Antoni va decretar el seu ingrés en un centre psiquiàtric.