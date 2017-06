Detenen el responsable d’una plantació amb 400 plantes de marihuana en una casa de Calafell

La Guàrdia Civil i la Policia Local de Calafell ha detingut un home de 43 anys per cultivar droga a l’interior d’una casa unifamiliar del nucli de Segur de Calafell. Durant l’operatiu, els agents van intervenir una plantació de 407 plantes de cànnabis, 200 grams d’haixix, 100 grams de marihuana i diverses eines per al cultiu. L’home no residia a l’habitatge i l’havia llogat per cultivar droga al seu interior, segons han explicat a l’ACN fonts coneixedores de la investigació. La investigació es va iniciar quan la Guàrdia Civil, gràcies a la col·laboració ciutadana, va ser alertada de l’existència d’una possible plantació en una casa del municipi. Arran d’aquest avís, l’Institut Armat i la Policia Local van establir nombrosos dispositius conjunts amb l’objectiu de localitzar-la, desmantellar-la i identificar el seu responsable.

Durant els controls a l’habitatge, els investigadors van observar dipòsits d’aigua de grans dimensions i extractors d’aire dels quals en sortia una forta olor a marihuana. Per aquest motiu, els agents van sol·licitar una autorització judicial per poder intervenir.

Durant el registre, la policia va comprovar que l’habitatge s’havia distribuït en diferents estances. D’una banda, la planta baixa s’havia compartimentat per a la producció de cànnabis de manera industrial i rotacional amb làmpades, transformadors, ventiladors i extractors. I de l’altra, la primera planta estava destinada a l’assecament de la droga.

El llogater de l’habitatge, un home de nacionalitat marroquina de 43 anys, va quedar detingut per un presumpte delicte de cultiu de droga. A més de les plantes i diverses quantitats de droga, els agents van intervenir fertilitzants, ventiladors, focus, extractors de fums i altres aparells elèctrics adreçats al cultiu interior.

Segons ha informat la Guàrdia Civil en un comunicat, les diligències instruïdes, la droga i el material intervingut, així com el detingut, han quedat a disposició del jutjat d’instrucció número 4 del Vendrell.