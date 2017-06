Més de 2.000 persones i 20 carrosses celebraran l'orgull LGTBI aquest diumenge a Sitges

Sitges acull aquests dies una nova edició de la Gay Pride, que organitza l’Associació de Gais i Lesbianes de Sitges (AFGAL). El Gay Village, situat al Passeig de la Ribera, és l’epicentre de les celebracions que inclouen homenatges a estrelles de la música com Lady Gaga, ABBA, Bruno Mars i Dolly Parton. Un dels espectacles més esperats és un homenatge molt especial a George Michael, que formarà part de la cerimònia de cloenda del Pride 2017. Entre la programació, cal destacar l'actuació especial de Baccara, el duo espanyol de música de ball de fama internacional amb diversos discs de platí, que interpretaran els seus grans èxits com "Yes Sir! I can boogie", "Sorry, I'm a lady","Mad in Madrid","Amoureux" i "Bailatú"!. Dues estrelles de la música pop dels anys 90 actuaran també durant el cap de setmana del Gay Pride Sitges. Kym Mazelle interpretarà els seus grans èxits com "Young Hearts, Run Free". Rozalla serà la convidada especial per al diumenge després de la desfilada, que interpretarà entre els seus altres èxits l'himne gai "Everybody 's Free". Barei, la representant d'Espanya al Festival d'Eurovisió del 2016, actuarà en directe el divendres a la nit, interpretant "Say Yay!" i el seu nou single "No necessito ser tu", cançó de lluita contra el bullying i èxit d'audiència i vendes.

Entre les festes programades destaca La festa Blanca amb Cor que es va fer ahir divendres, que aquest any celebrava la seva quarta edició d'un esdeveniment benèfic per recaptar fons destinats a Càritas, Fundació Ave Maria i The Russian LGTB Network, que està ajudant activament a lluitar contra la repressió del col•lectiu LGTB a Txetxènia.

El punt culminant del Gay Pride Sitges és la desfilada el diumenge 11 de juny a partir de les cinc de la tarda on es preveu la participació de més de 2.000 persones i 20 carrosses per celebrar l’"Orgull". Aquest any, la desfilada de la Gay Sitges Pride s'ha adherit al moviment global "La Marxa de la Igualtat Per la Unitat i L'Orgull", manifestacions que es desenvoluparan a diverses ciutats del món. Precisament, la desfilada a Sitges tindrà lloc exactament a la mateixa hora que a Washington DC.

La "Marxa de la Igualtat per la Unitat i l'Orgull" és un moviment internacional creat amb l'objectiu de mobilitzar les diverses organitzacions LGTBI per abordar pacíficament els problemes de l'actual situació política que contribueixen a la persecució i discriminació de les persones LGTBI.

Paral·lelament a les festes, tindrà lloc l’Orgull Cultural organitzat per l'associació Gay Sitges Link i per altres entitats locals que s'estendrà fins al 29 de juny i que inclou exposicions d'art, xerrades, presentacions de llibres, cinema i teatre, així com conferències i debats sobre els problemes i reptes als quals s'enfronten diàriament la comunitat LGTBI.

Segons la revista Lonely Planet, el Pride de Sitges està catalogat com un dels cinc millors del món. Els establiments hotelers i turístics de Sitges registren una ocupació de prop del 100%.