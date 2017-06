Sitges es queda petit amb la multitudinària celebració de l'Orgull LGBTI (VÍDEO)

La Sitges Gay Pride ha viscut aquest diumenge a la jornada més multitudinària amb la desfilada de l'Orgull LGBTI i la Marxa de la Igualtat per la Unitat i l'Orgull. Més de 2.000 persones i una vintena de carrosses han participat de la desfilada a primera hora de la tarda i desafiant les elevades temperatures.

Aquest any, la desfilada de la Gay Sitges Pride s'ha adherit al moviment global "La Marxa de la Igualtat Per la Unitat i L'Orgull", manifestacions que es desenvoluparan a diverses ciutats del món. Precisament, la desfilada a Sitges tindrà lloc exactament a la mateixa hora que a Washington DC. La marxa és un moviment internacional creat amb l'objectiu de mobilitzar les diverses organitzacions LGTBI per abordar pacíficament els problemes de l'actual situació política que contribueixen a la persecució i discriminació del col·lectiu.

Centenars de persones han seguit la desfilada de al Sitges Gay Pride en tot el seu recorregut, que ha comptat amb un important dispositiu de seguretat. Sitges s'ha quedat petit per a una celebració multitudinària que ha fet penjat el cartell de complert a la majoria d'hotels del municipi.