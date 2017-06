Alerten que la meitat dels infants amb altes capacitats pateixen assetjament escolar

Els experts alerten que la meitat dels infants amb altes capacitats patiran algun episodi d'assetjament durant la seva vida escolar, segons un estudi presentat aquest dissabte a la Universitat de Lleida (UdL). L'estudi l'ha fer l'associació contra l'assetjament escolar NACE després d'entrevistar unes 300 famílies catalanes amb fills amb altes capacitats. Un de cada tres casos identificats és greu i la gran majoria es van detectar a casa i no a l'escola. Per això psicòlegs i famílies reclamen més formació i prevenció als centres educatius per frenar unes xifres que consideren "preocupants". La Fundació d'Ajut a Nens i Joves amb Altes Capacitats (FANJAC) de Lleida recorda que entre un 12 i un 15% dels infants tenen altes capacitats segons estudis a escala mundial tot i que el percentatge que es diagnostica és molt inferior.

Les conclusions de la investigació s'han presentat en una conferència organitzada per FANJAC a la sala d'actes del Rectorat de la UdL, amb l'autor de l'estudi, el psicòleg Josep Soler, el president de l'associació NACE, Javier Pérez Aznar, i l'experta en educació Carmen Cabestany.

Soler ha explicat que només durant aquest curs 2016-2017 entre les famílies de l'associació FANJAC entrevistades s'han identificat mig centenar de casos d'assetjament, dels quals més del 90% van ser detectats a casa. "Ens trobem que rarament els pares són informats del problema per l'escola, per tant, això ens indica que als centes educatius hi ha un gran dèficit en prevenció i detecció precoç dels casos", afirma. A més, l'autor de l'estudi remarca que un terç dels casos es poden considerar greus ja que tenen afectacions en els menors com ara depressió, ansietat, fracàs escolar o problemes de comportament que obliguen a seguir tractament mèdic i no poder assistir a classe amb normalitat.

Així ho ha corroborat el president de la FANJAC a Lleida, Martí Sans, que assegura que han tractat casos d'alumnes que es neguen a anar a l'escola i fins i tot han arribat a autolesionar-se per evitar trobar-se amb els seus assetjadors a l'aula. Sans destaca que si el 'bulling' afecta al voltant del 25 o 30% de l'alumnat en general, quan es parla de nens amb altes capacitats el percentatge pràcticament es multiplica per dos.

En aquest sentit, el president de l'associació NACE, Javier Pérez Aznar, alerta que els resultats són "preocupants" perquè els alumnes amb aquestes característiques "van a l'escola a cara o creu, ja que tenen un cinquanta per cent de possibilitats de patir assetjament, per tant, és un col·lectiu especialment vulnerable que requereix mesures clares de protecció". Pérez assenyala que "si això passa és perquè el professorat no està prou preparat per combatre l'assetjament escolar i tampoc per conèixer i atendre les altes capacitats, per tant, s'ajunta un doble desconeixement sobre la mateixa realitat". I posa un exemple: "no entendre un menor amb altes capacitats pot comportar rivalitats entre el professor i l'alumne, de manera que es crea una situació que pot deixar via lliure a la resta d'escolars perquè l'ataquin".

Per tant, el president de NACE insisteix que cal fomentar la formació i aplicar plans de prevenció a les escoles. Una de les experiències que més està funcionat és la "tutoria entre iguals" que fomenta que els alumnes es protegeixin entre ells i que també contempla mecanismes específics per als infants i joves amb altes capacitats. "És fonamental tenir totes aquestes estructures per donar seguretat", conclou.

Reclamen la detecció sistemàtica de les altes capacitats a les aules

D'altra banda, el president de la FANJAC a Lleida, Martí Sans, ha insistit que una de les principals reclamacions de l'associació és que la Generalitat implanti un pla de detecció sistemàtica de les altes capacitats a les aules seguint l'exemple de comunitats autònomes com Andalusia, Madrid o Múrcia. Sans assegura que actualment només el 17% del professorat a Catalunya té formació específica per detectar altes capacitats en l'alumnat, un percentatge "insuficient" que fa que "molts infants amb dotacions o talents especials se'ns escapen i fins i tot acaben amb fracàs escolar i deixant els estudis". I és que aquests infants i joves necessiten motivacions específiques i reptes perquè no s'avorreixin i puguin desenvolupar les seves capacitats i talents.

Sans ho exemplifica amb xifres. Assegura que a Catalunya només es detecten altes capacitats al 0,02% -menys de 300- quan el mateix departament d'Ensenyament reconeix que els infants i joves amb aquestes característiques suposen entre el 4 i el 6% del total. També recorda que un estudi recent de la facultat de psicologia de la Universitat de Barcelona eleva fins al 12,5% el percentatge dels alumnes que tenen altes capacitats, és a dir, o són superdotats o tenen talents acadèmics o específics (matemàtic, verbal...) i que els estudis que es fan a escala mundial conclouen que els infants amb altes capacitats arriben al 15%.

Els alumnes identificats a Catalunya contrasten amb els 7.000 que gràcies a les proves que es van fer sistemàticament a les classes es van detectar a Andalusia, 3.000 a Múrcia o 1.700 a Madrid, segons dades del Ministeri d'Educació citades pel president de la FANJAC a Lleida, que qualifica de "ridícula" la xifra catalana.

Davant d'això, Sans també recomana a les famílies que des del primer moment que sospitin que tenen un nen o una nena amb altes capacitats s'adrecin a l'escola, als equips d'assessorament i orientació psicopedagògica (EAPs) o a algun centre extern perquè els facin l'avaluació corresponent.

La Fundació d'Ajut a Nens i Joves amb Altes Capacitats té associades unes 70 famílies de les comarques lleidatanes. A tot Catalunya són unes 700 i la confederació espanyola n'agrupa unes 4.000.

Conveni de la FANJAC amb la UdL

El passat 28 de gener la Universitat de Lleida i la Fundació d'Ajut a Nens i Joves amb Altes Capacitats van signar un conveni de col·laboració amb l'objectiu de donar visibilitat i trencar estereotips sobre aquests infants i que siguin detectats i tractats correctament. En el marc d'aquest conveni, la UdL organitzarà un curs a la universitat d'estiu sobre altes capacitats, crearà un grup de treball per donar pautes al professorat actual i formarà, a la facultat de ciències de l'educació, els nous mestres perquè sàpiguen com detectar i tractar aquests nens i joves.