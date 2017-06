Vilanova impulsa la campanya 'De festa, nosaltres decidim!' per empoderar els joves

La Regidoria de Joventut i l'Oficina Jove, en coordinació amb les Regidories de Salut i Equitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú impulsen la campanya De festa, nostres decidim! Una acció que pretén posar l'accent en la presa de decisions conscients i responsables dels i les joves, per tal que la festa i els espais de festa siguin segurs i sense riscos personals.

La campanya intenta ser propera als joves perquè es responsabilitzin de les situacions de risc que hi ha als espais de festa i, sobretot, posant atenció en l'aspecte positiu de cada persona, confiant en la seva bona presa de decisions. Està formada per tres imatges que acompanyen els tres missatges diferenciats:

"Jo decideixo quan i amb qui", en relació a la prevenció de la violència masclista associada als espais d'oci nocturn.

"Jo decideixo dir prou", en relació a ser conscients i prendre decisions responsables sobre moments i quantitats en els consums de tòxics quan es va de festa.

"Nosaltres decidim com acaba la festa", en relació a què la pressió de grup no influeixi a deixar de decidir sobre un mateix.

Les imatges han estat dissenyades pel jove vilanoví Martí Sanchis, estudiant de Batxillerat Artístic de l'IES Dolors Mallafrè, amb qui l'Oficina Jove ha establert una col·laboració mútua amb l'objectiu d'anar promocionant i donant suport a joves de la nostra ciutat que comencen la seva trajectòria professional en l'àmbit de la creativitat.

La Regidora de Joventut, Blanca Albà ha explicat que durant l'any es fa campanya de prevenció diferents moments del calendari festiu i que ara s'amplia amb la nova proposta. "La campanya de prevenció ja fa 6 anys que es desenvolupa en dos moments de l'any claus en relació a les festes de la ciutat. A l'estiu coincidint amb revetlles i festes majors i per Carnaval. Els anys anteriors la campanya estava centrada en aspectes de prevenció de salut i, aquest any s'ha ampliat amb la prevenció de violències masclistes. Sempre però, amb la voluntat de donar elements de reflexió, per evitar les conductes de risc en un marc especialment sensible".

La regidora ha afegit que per arribar als i les joves de la forma més directe que mai, s'ha buscat la complicitat dels festivals de la ciutat per fer arribar cadascun dels missatges de primera mà, en el moment més clau, de la forma més extensa possible i de forma sostinguda durant la festa. "Els tres missatges estaran, per primera vegada, impresos en els gots de plàstic reutilitzables dels festivals del FIMPT, Nowa Reggae i El Tingladu. Vull agrair la bona disposició i entesa amb els seus organitzadors, i confio que pugui ser ampliable a altres festivals i actes de ciutat en un futur.".

En total es distribuiran 25.000 gots amb les imatges de la campanya de prevenció. A banda, es reforçarà també amb material gràfic com cartells per distribuir a bars i a les barres de les festes i per donar suport als Punts de Salut de l'Assessoria de Salut de l'Oficina Jove presents en molts actes nocturns durant l'estiu i que són punts informatius que s'ubiquen propers a les barres de bar. Les imatges també es distribuiran àmpliament per les xarxes socials en les dates assenyalades.