Farmàcies de Vilafranca impulsen una campanya contra el càncer de pell

Farmàcies de Vilafranca del Penedès contribueixen a detectar els riscos de patir un càncer de pell a través d’un qüestionari de salut i prendre mesures per prevenir-lo. Tot i ser el càncer més freqüent al nostre país –es calcula que el 50% majors de 65 anys el patirà-, és dels que té millors perspectives de curació si es detecta de forma precoç: el 90% dels càncers cutanis es poden curar si es diagnostiquen a temps.

Ho fan en el marc de la 2a edició de la campanya “Abans de deixar-t’hi la pell, consulta”- posada en marxa pel Col·legi de Farmacèutics de Barcelona, en col·laboració amb el Grup de Melanoma de l’Hospital Clínic de Barcelona- que avui també està present a una carpa itinerant, atesa per farmacèutics, ubicada a la Rambla Sant Francesc d’11h a 19h. Més de 2.000 persones ja han assistit a alguna de les més de 300 farmàcies de la província de Barcelona que estan col·laborant amb aquesta iniciativa del 23 de maig, Dia Mundial del Melanoma, fins el 13 de juny, Dia Europeu de la Prevenció del Càncer de Pell, amb el patrocini d’Almirall, Avène, Ladival i La Roche-Posay (veure aquí mapa interactiu amb les farmàcies participants).

Com funciona la campanya?

Durant les 3 setmanes que dura la campanya, els ciutadans poden anar a les farmàcies participants per tal que avaluïn els seus factors de risc de patir càncer de pell. Després de respondre un breu qüestionari amb preguntes relacionades amb el control dermatològic que segueixen, l’ús que fan de les cremes solars, antecedents familiars o si presenten lesions semblants a les que recull un atles que els mostra el farmacèutic, es procedeix a l’avaluació del nombre de lesions pigmentades en els dos braços i l’orientació sobre les mesures de prevenció en funció del seu risc. En cas que no presentin els factors de risc o que el presentin, però ja estiguin sota control mèdic, se’ls entrega un fulletó amb consells sanitaris sobre com prot egir-se del sol adequadament i no estar exposat als seus efectes perjudicials; en cas que existeixin factors de risc, a més dels consells sobre protecció solar, se’ls recomana una revisió mèdica per fer un seguiment.

Quines novetats presenta?

A més de la carpa de la campanya que s’anirà desplaçant per tota la província, una altra de les novetats que presenta la iniciativa és que, per primer cop, 32 farmàcies de la zona de l’Hospital Clínic participaran a l’estudi DERMA-RISC i derivaran al Servei de Dermatologia de l’Hospital un nombre determinat d’usuaris amb factors de risc perquè es puguin realitzar una revisió dermatològica especialitzada gratuïta i validar els qüestionaris. Aquesta zona, formada pels barris de Sants, Les Corts, l’Esquerra de l’Eixample i Sarrià, comprèn a un total de 211.000 persones aproximadament.

D’altra banda, a més d’un qüestionari per detectar els factors de risc, s’ha implementat una nova eina perquè els farmacèutics, que s’han format prèviament en aquest camp i han superat una avaluació dels coneixements pràctics adquirits, puguin avaluar el nombre de lesions pigmentades amb major precisió gràcies a una regleta dermatològica.

Tal com explica Núria Bosch, vicepresidenta del COFB, “per al Col·legi és fonamental aportar valor a la societat i a la professió amb campanyes com aquesta que, a més, tenen continuïtat en el temps i que poden acabar convertint-se en un servei addicional a oferir des de les farmàcies per contribuir a la detecció precoç d’un dels càncers més prevalents i amb més bones perspectives de curació si es detecta a temps”.

Marta Alcalde, vocal de Dermofarmàcia i Productes Sanitaris del COFB, destaca que aquesta segona edició pretén, un any més, no només conscienciar i informar sobre els bons hàbits d’exposició al sol, sinó també posar en evidència el paper tan important que poden tenir els farmacèutics a l’hora de detectar factors de risc en una malaltia tan greu com el melanoma. A més, la campanya inclou l’estudi DERMA-RISC, que permetrà avaluar l’actuació del farmacèutic en aquest sentit. “L’accessibilitat de les farmàcies i la confiança i proximitat als usuaris són tres factors que permeten fer arribar més lluny la prevenció de la malaltia, en coordinació amb la resta d’agents sanitaris&r dquo;, concreta.

Per la seva banda, Josep Malvehy, coordinador del Grup Melanoma de l’Hospital Clínic de Barcelona, afegeix que cal agrair la professionalitat de l’equip del COFB, de tots els farmacèutics participants i de l’equip de Dermatologia de l’Hospital Clínic de Barcelona en el que és un projecte molt innovador que permetrà comprendre millor les estratègies de prevenció de càncer de pell i construir eines per la detecció de persones amb factors de risc. “En la batalla contra el càncer de pell, que tant ha augmentat en el nostre país, les farmàcies com a agents proveïdors de salut són essencials per reduir les xifres d’incidència i millorar la prevenció primària i secundària”, conclou.

Èxit de la 1a edició: el 98% va valorar molt positivament que la farmàcia realitzés activitats de prevenció

Fa tot just un any, en el marc d’aquesta campanya, els farmacèutics, per primer cop, anaven més enllà de facilitar consell sanitari i feien una avaluació inicial, a partir d’un qüestionari de salut, del risc que tenien els usuaris de patir un càncer de pell per derivar-los al metge en cas necessari.

Durant les 3 setmanes, les 218 farmàcies participants van realitzar més de 5.500 enquestes, gràcies a les quals es van poder conèixer dades com que el 98% valorava molt positivament que la farmàcia realitzés activitats de prevenció; que el 13,8% seguia sense utilitzar protecció solar, mentre que el 45,6% ho feia sempre; o bé que l’11,1% dels usuaris que no s’aplicaven crema deien no prendre mai el sol, fet que demostrava que sovint no es té en compte que hi estem exposats tot l’any, sempre que estem a l’aire lliure, tot i no anar a la platja o la piscina.