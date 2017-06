Un incendi crema tres bidons de vernís d'una empresa de Masquefa, a l'Anoia

Un incendi crema des d'aquest dilluns a primera hora de la tarda tres bidons de vernís situats en una nau d'una indústria de Masquefa (Anoia) sense causar ferits, segons han informat els Bombers de la Generalitat. El foc ha començat a tres quarts de tres de la tarda i afecta la zona de producció de la indústria, on no hi consta que en aquell moment hi hagués treballadors a l'interior. Els bidons cremen al marge i no afecta la nau sencera, que es troba a la zona de Pedrosa de Masquefa. El foc es troba confinat tot i que no controlat. Fins al lloc, s'hi han desplaçat deu dotacions dels Bombers de la Generalitat.

Com a mesura preventiva, els Mossos d'Esquadra han desallotjat fins a una quinzena d'empreses properes a l'empresa on ha tingut lloc l'incendi. En concret, es tracta de les empreses situades a la part nord del polígon de la Pedrosa, ja que és la direcció on bufa el vent.

Fonts dels Mossos d'Esquadra han explicat a l'ACN que la previsió és que l'accés a la zona on hi ha la indústria estigui tallat almenys fins a les vuit o les nou del vespre, ja que encara hi ha emanació de vapors, que sumada a la forta calor i el sol fan augmentar el perill.