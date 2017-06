Les mares de dia hauran de ser titulades i podran atendre fins a 4 infants a casa seva de 0 a 3 anys

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies regularà els espais de criança per a infants d’entre 0 i 3 anys, un servei conegut com a ‘’mares de dia’’ que donen al voltant de les 200 persones a Catalunya. És un tipus de servei, que a Europa ja està regulat en diversos països però que a l’estat espanyol només està reglat a Navarra. La consellera Dolors Bassa ha explicat aquest dimarts que el projecte preveu que les mares de dia hagin de ser titulades, en educació infantil o en formació professional superior, i podran atendre fins a 4 nens i nens al seu domicili, que haurà de ser, de com a mínim 70 metres quadrats, 2 habitacions i mobiliari i equipaments imprescindibles per a la cura dels petits.

Una mare, o pare, de dia haurà de tenir el grau d’educació infantil o un cicle de formació professional superior en el mateix àmbit, disposar del carnet de manipulació d’aliments i presentar un projecte educatiu. Això és el que preveu el futur decret en què ha començat a treballar el Govern per tal de regular un sector a l’alça a Catalunya. De fet, segons ha indicat la consellera de Treball, Afers Socials i Famílies, Dolors Bassa, el 2011 només 11 persones es dedicaven a oferir aquests espais de criança a casa seva, mentre que l’any passat ja se’n tenien comptabilitzades al voltant de 200, que actualment operen en el marc de l’Associació Mares de Dia. El text preveu establir també una ràtio de 4 infants per cada persona tot i que en casos excepcionals se’n podran acollir fins a 5, si s’obté l’autorització de la Direcció General d’Atenció a la Infància (DGAIA).

El futur marc legal també regularà les condicions de l’habitatge on s’oferirà el servei. Haurà de ser de com a mínim 70 metres quadrats, tenir de 2 habitacions i espais de 3 mestres quadrats per dedicar-se als infants de 0 a 3 anys, i disposar de calefacció, il·luminació i ventilació, no tenir barreres i garantir els equipaments i el mobiliari necessari com poden ser els bressols, els canviadors o les trones.

Bassa creu que ‘’convenia’’ regular el sector i ha defensat que en l’àmbit laboral suposa també un pas més ja que les mares de lloguer seran persones autònomes i amb les famílies que les requereixin podran establir un contracte privat on s’hi inclourà la quantitat de diners que rebran i els serveis que s’ofereixen, així com el projecte educatiu i la part pedagògica que ofereix la professional. Per Bassa, aquesta serà una bona opció a les poblacions més petites on la quantitat d’infants no permet obrir una escola bressol i garantir així, un espai de ''socialització''.

Per la titular d’Afers Socials i Famílies regular aquests espais de criança, que ja estan regulats a molts països europeus i a Navarra, és un ‘’punt d’inflexió’’ per al sector i permetrà donar visibilitat i afavorir l’economia formal, augmentant llocs de treball, mentre que a la vegada, permetrà vetllar per la ‘’protecció laboral’’ de les persones que exerceixen i perquè els infants tinguin ‘’la màxima cura possible’’.