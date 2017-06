Denuncien un jove de 25 anys per fer destrosses en un semàfor de matinada a Vilanova

La matinada de divendres a dissabte, una trucada ciutadana va alertar a la Policia Local de Vilanova de la presència d'un jove que estava trencant un semàfor situat al passeig de Ribes Roges, cantonada amb la rambla de Lluis Companys.

Els fets van tenir lloc cap a les tres de la matinada. Els agents van localitzar el jove, de 25 anys, que va haver de ser atès pels serveis mèdics per les ferides que ell mateix es va provocar. Se'l va denunciar per incompliment de l'ordenança de civisme, com a autor de danys sobre el patrimoni.