El Banc de Sang i Teixits espera mantenir les 250.000 donacions de l'any passat i fa una crida a donar almenys un cop l'any

Cada 14 de juny se celebra el Dia Mundial del Donant de Sang. El director general del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Enric Argelagués, s'ha mostrat satisfet del fet que el país sigui "autosuficient" en matèria de donacions de sang. D'aquesta manera, les 250.000 donacions que es van produir l'any passat van anar a parar a les 50.000 persones que les van necessitar. Amb tot, un dels aspectes a treballar és precisament la constància d'aquestes donacions. "Quan hi ha una catàstrofe, tothom s'aboca a donar sang, però ens hem de conscienciar que de tant en tant és bo donar-ne, independentment de si passen coses", ha destacat el director. De fet, ha afegit, "la sang té caducitat i és necessària cada dia". Per això un bon ritme seria entre una o dues extraccions l'any, ha explicat Enric Arguelagués. Amb motiu de l'efemèride, aquest dimarts al Teatre l'Atlàntida de Vic s'ha homenatjat una cinquantena de voluntaris de tot Catalunya.

Persones que han fet més de 100 donacions, gent que ha impulsat la recollida al seu municipi o persones més gran de 70 anys que encara vol continuar donant sang. Aquests són alguns dels perfils que s'han endut una de les 55 distincions que s'han lliurat aquest dimecres des del Teatre l'Atlàntida de Vic i que ha reconegut la tasca no només dels donants, sinó també dels delegats de les associacions vinculades a la donació i institucions que ajuden a difondre la necessitat de donar sang, com la Universitat de Vic. Al voltant d'unes 700 persones han omplert la sala gran del teatre en un acte cívic que s'ha allargat fins a l'hora de dinar.

El director general del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, Enric Argelagués, ha explicat que al país calen al voltant de les mil donacions de sang al dia per fer front a les necessitats dels pacients ingressats en clíniques i hospitals. Actualment s'està entre les 700 i el miler. Una de les dades que també s'ha destacat és que una de cada cinc persones necessitarà sang o derivats al llarg de la seva vida.

Segons Argelagués, la resposta "extraordinària" de la població davant les seves crides a donar sang que permet que el país sigui autosuficient els ha portat a plantejar-se aconseguir ser autosuficients també en la donació de plasma. El plasma és necessari per a molts tractaments, com en cas d'accidents greus o malalts amb problemes de coagulació de sang. El director general ha explicat que s'ha calculat que caldrien unes 20.000 donacions més de plasma a l'any i des que es va fer la crida a través del seu web, "en 24 hores es van apuntar 3.500 persones que poden fer entre 10 i 12 donacions a l'any cadascú", ha explicat amb satisfacció el director general.

Segons les dades del Banc de Sang i Teixits de Catalunya, a dia d'avui hi ha reserves de sang per a dotze dies dels grups B+ i AB+, de vuit dies per a O+ i A+, de sis dies per B- i AB-, de tres dies per O- i de dos dies per A-.

Amb motiu de la campanya per reforçar les donacions de cara a l'estiu i del Dia Mundial del Donant de Sang, el Banc de Sang i Teixits ha engegat una campanya que pretén "fer posar vermelles" a les persones que vagin a donar sang. Per aquest motiu, els espais de donació d'arreu del país es decoraran amb bafarades que inclouran adjectius bonics, globus, garlandes i cartells dirigits als donants de sang. Les persones que donin sang podran escriure missatges per a altres donants o receptors. En total hi ha 16 hospitals fixos on poder donar sang i més de 4.000 col·lectes mòbils arreu del país.