Dues explosions originen un incendi en una altra casa de Calafell on s'hi plantava marihuana

Aquest dimecres a la tarda s’ha produït un incendi en un immoble de dues plantes de l’avinguda Marca Hispànica de Segur de Calafell (Baix Penedès), on s’ha localitzat una desena de plantes de marihuana. En declaracions a l’ACN, l’alcalde de Calafell, Ramon Ferré, ha explicat que els veïns s’han vist alertats per dues petites explosions que s’han produït mentre el propietari de la casa estaria aplicant un tractament químic a les plantes. Tot sembla indicar que l’home cultivava la droga per a autoconsum. Com a conseqüència de les deflagracions, s’ha originat un foc que ha afectat el soterrani de l’habitatge. L’avís s’ha rebut poc abans de les cinc de la tarda i els Bombers han donat el foc per apagat poc abans de tres quarts de nou de la nit. La Policia Local de Calafell s’ha fet càrrec de la investigació. Aquest succés es produeix un mes després de l’incident registrat el passat 14 de maig, també en una urbanització de Segur de Calafell, quan dos joves que manipulaven productes químics van resultar ferits en l'explosió d’un immoble ocupat on hi tenien 200 plantes de marihuana.

Després d’aquell incident, l’alcalde, Ramon Ferré, va denunciar que les urbanitzacions s’han convertit en el “lloc ideal” per amagar grans plantacions interiors de marihuana.

Aquest dimecres, Ferré ha tornat a fer una crida ciutadana perquè els veïns els ajudin a detectar qualsevol tipus de plantació i estiguin amatents a “conductes sospitoses, xemeneies o consums elevats de llum”.

Així mateix, el govern municipal vol abordar la regulació dels clubs cannàbics del municipi, atès que els joves ferits en l’explosió del 14 de maig havien obtingut una llicència i cultivaven la droga per al futur local que volien obrir a la població.